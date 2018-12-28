У пирамид Гизы в Египте подорван автобус с туристами, есть погибшие
- 28 декабря 2018
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Двое туристов из Вьетнама погибли в результате подрыва туристического автобуса в египетской Гизе, недалеко от Каира. Еще десять человек ранены, сообщает египетское министерство внутренних дел.
Как сообщили в министерстве, автобус задела волна от взрыва самодельного устройства, спрятанного в стене на улице. Взрыв произошел около 18:15 по местному времени.
Среди раненых также двое египтян, включая водителя автобуса.
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