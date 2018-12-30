В Улан-Уде упал вертолет, четыре человека погибли

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянская компания Augusta выпускает целую линейку легких многоцелевых вертолетов. Иллюстративное фото

В результате крушения частного вертолета в пригороде столицы Бурятии погибли четыре человека.

Это случилось около 10 часов утра по местному времени. Вертолет рухнул в лесной массив в районе поселка Верхняя Березовка.

После падения машина полностью сгорела. Погибли все, кто находился на борту.

Причины крушения пока неизвестны. По рассказам очевидцев, вертолет сделал несколько кругов, потом завис в воздухе, задел деревья, упал и взорвался.

Пропустить Twitter пост , автор: @Telemaster68 В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.

В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.

Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.

, pic.twitter.com/4dlXr9QEyf — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 декабря 2018 г.

По сообщениям местных СМИ, владелец развившегося вертолета - известный в Бурятии бизнесмен и меценат, владелец торгово-развлекательного центра People's Park Сергей Рогов. Находился ли он на борту, пока точно не установлено.

На месте происшествия работают сотрудники Следовенного комитета, прокуратуры и оперативная группа МЧС.

По информации СКР, вертолет - Augusta AW119 Koala. Это восьмиместная машина с одним несущим винтом, она выпускается британо-итальянской компанией AgustaWestland серийно с 2000 года.