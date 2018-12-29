Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/Tass Image caption Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с октября 2015 года

Правоохранительные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой, предположительно, принимал участие губернатор Сергей Левченко - один из всего лишь трех российских губернаторов-коммунистов.

Пресс-служба губернатора Иркутской области утверждает, что охота была законной и произошла совсем не в то время, какое указывает генпрокуратура, и даже в другом году.

Согласно сообщению прокуратуры, следствие считает, что во время охоты 5 января 2017 года неустановленные лица убили медведя и других диких животных. К тому времени период охоты на этих животных истек, к тому же у охотников не было необходимой лицензии, отмечают в ведомстве. Материальный ущерб, по мнению следствия, превысил 90 тыс. рублей.

Следователи проверяют информацию о причастности к этому преступлению Сергея Левченко.

Уголовная статья о незаконной охоте предполагает до пяти лет лишения свободы.

Жестокое видео

В начале сентября на портале YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как Левченко подходит к медвежьей берлоге и делает несколько выстрелов.

Затем из берлоги вытаскивают убитое животное. Утверждалось, что медведь находился в спячке и выстрел был сделан прямо в голову животного. Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Вскоре после этого глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что намерен обратиться в генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему.

Что говорят в администрации губернатора?

Пресс-служба губернатора заявила, что запись была на самом деле сделана в ноябре 2016 года в разрешенный для охоты период и что лицензия на отстрел животного имелась.

Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко также заявил агентству IrkutskMedia, что охота была законной. Кроме того он утверждал, что убитый медведь был шатуном и представлял угрозу для людей.

"PR против компартии"

6 сентября в здании иркутской областной администрации сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов. Источник РБК заявлял, что они были связаны в том числе с проверкой в отношении вице-губернатора Иркутской области Виктора Кондрашова.

Член ЦК КПРФ Андрей Андреев в разговоре с РБК связал выемки документов в администрации с выборами в областной парламент, которые прошли 9 сентября.

"Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов, вплоть до привлечения силовых органов, против представителей компартии", - заявил он.

Сергей Левченко возглавил Иркутскую область в октябре 2015 года: на досрочных прямых выборах губернатора ему удалось победить во втором туре единоросса Сергея Ерощенко.