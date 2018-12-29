Охота на спящего медведя: следствие проверяет иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко
Правоохранительные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой, предположительно, принимал участие губернатор Сергей Левченко - один из всего лишь трех российских губернаторов-коммунистов.
Пресс-служба губернатора Иркутской области утверждает, что охота была законной и произошла совсем не в то время, какое указывает генпрокуратура, и даже в другом году.
Согласно сообщению прокуратуры, следствие считает, что во время охоты 5 января 2017 года неустановленные лица убили медведя и других диких животных. К тому времени период охоты на этих животных истек, к тому же у охотников не было необходимой лицензии, отмечают в ведомстве. Материальный ущерб, по мнению следствия, превысил 90 тыс. рублей.
Следователи проверяют информацию о причастности к этому преступлению Сергея Левченко.
- Кот на миллион: почему охотники стали хранителями снежного барса на Алтае
- "Поражение нервирует": как Путин меняет губернаторов после выборов
Уголовная статья о незаконной охоте предполагает до пяти лет лишения свободы.
Жестокое видео
В начале сентября на портале YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как Левченко подходит к медвежьей берлоге и делает несколько выстрелов.
Затем из берлоги вытаскивают убитое животное. Утверждалось, что медведь находился в спячке и выстрел был сделан прямо в голову животного. Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.
Вскоре после этого глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что намерен обратиться в генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему.
Что говорят в администрации губернатора?
Пресс-служба губернатора заявила, что запись была на самом деле сделана в ноябре 2016 года в разрешенный для охоты период и что лицензия на отстрел животного имелась.
Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко также заявил агентству IrkutskMedia, что охота была законной. Кроме того он утверждал, что убитый медведь был шатуном и представлял угрозу для людей.
"PR против компартии"
6 сентября в здании иркутской областной администрации сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов. Источник РБК заявлял, что они были связаны в том числе с проверкой в отношении вице-губернатора Иркутской области Виктора Кондрашова.
Член ЦК КПРФ Андрей Андреев в разговоре с РБК связал выемки документов в администрации с выборами в областной парламент, которые прошли 9 сентября.
"Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов, вплоть до привлечения силовых органов, против представителей компартии", - заявил он.
Сергей Левченко возглавил Иркутскую область в октябре 2015 года: на досрочных прямых выборах губернатора ему удалось победить во втором туре единоросса Сергея Ерощенко.