Уехавшую в ИГ немку судят в Мюнхене за военные преступления

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Боевики ИГ захватили иракский Мосул в 2014 году. После трех лет оккупации город освободили в 2017 году

В Германии по обвинению в военных преступлениях и убийстве судят 27-летнюю немку, которая четыре года назад уехала в оккупированный исламистами иракский Мосул и присоединилась к террористической группировке "Исламское государство".

В 2015 году обвиняемая Дженнифер В. с мужем купили в качестве "домашней рабыни" пятилетнюю девочку, предположительно из езидской общины. Через некоторое время девочка заболела, муж приковал ее цепью на улице, оставив умирать под палящим солнцем. Как сказали на суде в Мюнхене, Дженнифер В. не попыталась спасти ее.

"После того, как девочка заболела и обмочила матрац, муж обвиняемой приковал ее снаружи в качестве наказания и оставил девочку умирать от жажды под палящим солнцем в страшных муках, - говорится в заявлении прокуратуры. - Обвиняемая позволила своему мужу это сделать и не предприняла ничего, чтобы спасти девочку".

Гражданке Германии также предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Ей грозит пожизненное заключение.

На службе в "полиции нравов" ИГ

Дженнифер В., как было сказано на суде, быстро "продвигалась по службе" в террористической организации, где она состояла в стихийной "полиции нравов" запрещенной в России группировки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие езиды бежали в горы, спасаясь от исламистов

Вооруженная автоматом Калашникова, пистолетом и поясом со взврывчаткой, она патрулировала парки Мосула и Фаллуджи.

"Она следила за тем, чтобы женщины соблюдали правила поведения и ношения одежды, установленные террористической организацией", - сказано в завялении немецкой прокуратуры.

Спустя несколько месяцев после гибели девочки Дженнифер В. пришла в немецкое посольство в Анкаре, чтобы продлить срок действия своего удостоверения личности. Полиция Турции женщину арестовала и экстрадировала в Германию.

Поначалу из-за недостатка улик Дженнифер В. было разрешено вернуться домой в Нижнюю Саксонию.

Полиция Германии арестовала ее в июне 2018 года, в момент, когда немка пыталась отправитсья в Сирию.

С тех пор она находится под стражей. Когда состоится суд на Дженнифер В., пока неизвестно.