Би-би-си попросила российские власти расследовать утечку персональных данных своих журналистов

Правообладатель иллюстрации Mike Kemp/getty

Би-би-си направила официальную жалобу в министерство иностранных дел России в связи с публикацией персональных данных работающих в Москве сотрудников корпорации.

25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество "ВКонтакте" под названием "За Матушку - Россию" опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, включая их полные имена и фотографии.

Сайт segodnya.ru озаглавил список "Наш ответ Чемберлену". В публикации упоминалось, что недавно в западных СМИ был опубликован список российских журналистов, а "найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории РФ и во всем видят заговор, не составит никакого труда".

Речь шла о заметке в газете Sunday Times, которая опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. Би-би-си не публиковала этот список.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломаты "разрабатывают вопрос контрмер".

Би-би-си в своем обращении подчеркивает, что корпорация - независимое медиа, главный принцип которого - беспристрастное и объективное освещение событий. Би-би-си не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ.

Глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус заявил: "Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро Би-би-си выполняет на протяжении многих лет".

"Мы всегда работали в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следуем правилам лицензирования и получения аккредитаций. Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом", - добавил Джейми Ангус.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 28 декабря, что Кремль не одобряет публикацию персональных данных сотрудников Би-би-си, но относится к этому "с пониманием".

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявила, что опубликованные данные общедоступны. "Разве они засекреченные?! Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях".

Однако представляется, что это не так.

Журналисты Би-би-си изучили опубликованные данные и сравнили их с тем, что можно найти в открытом доступе. Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов.

Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 году имели официальную аккредитацию для работы в России.

Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде не публикуется: в открытом доступе есть только список глав иностранных корпунктов.

28 декабря в ответ на вопрос журналиста "Коммерсанта" о возможности использования данных государственных органов официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что опубликованные данные - это "проделки британских хакеров".

В министерстве иностранных дел России в ответ на запрос Би-би-си заявили, что подозрения в причастности к утечке данных "восприняли как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью".

В ведомстве напомнили, что 17 декабря российское посольство в Лондоне заявило о взломе своего сайта. "Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России, учитывая, что российские посольства занимаются мониторингом публикаций собкоров страны пребывания в России, выдают журналистские визы и пр.)", - говорится в письме министерства.

Би-би-си также отправила запрос администраторам сайтов pikabu.ru, segodnya.ru и сообществу "За Матушку - Россию!".

По состоянию на 29 декабря с сайта pikabu.ru была удалена страница, на которой была вывешена информация. Би-би-си обладает скриншотами всех опубликованных списков и архивами этих сайтов.