Россия запретила импорт алкоголя и сладостей с Украины

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Россия ввела запрет на поставки ряда продовольственных товаров и сырья с Украины. В перечень запрещенных к ввозу товаров попали, в частности, пиво, овощи, фрукты и сладости. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал в своем твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев.

В опубликованном документе содержится семистраничный перечень запрещенных к ввозу товаров. Из продуктов питания в него попали, в частности:

пшеница

подсолнечное масло

рыба и икра осетровых

шоколад, хлеб, мучные кондитерские изделия и пирожные

овощи, фрукты и орехи

солодовое пиво, вина, ликеры и другие спиртные напитки

джемы и мармелад

Помимо этого Россия запретила ввоз с Украины моющих средств, обоев, бумаги, некоторого оборудования для сельского хозяйства, женских прокладок и тампонов, а также детских подгузников.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Импорт товаров, содержащихся в перечне, в 2018 году оценивается в 510 млн долларов, сообщили в пресс-службе минэкономразвития. Общий объем импорта украинских товаров с Украины в Россию в 2017 году составил почти 5 млрд долларов, отметили в ведомстве.

Продуктовое эмбарго

О том, что Россия намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров с Украины, Медведев заявил 23 октября.

"Хотя украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет", - сказал он.

В России уже действует запрет на поставки некоторых товаров с Украины. Россия ввела продовольственное эмбарго на украинские товары в 2016 году. Тогда под запрет попали мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и соль.

В ответ на это Украина ввела аналогичные меры в отношении российских товаров. В частности, украинское правительство запретило ввозить из России молочные продукты, чай, кофе, пиво и другой алкоголь, мясо крупного рогатого скота, птицу и свинину, шампуни и гели для душа, а также железнодорожное оборудование. 18 декабря правительство Украины продлило действие эмбарго до конца 2019 года.

Товарооборот России и Украины

Несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной и действие взаимных санкций, товарооборот между странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первую половину 2018 года экспорт из России на Украину вырос на 30,3% и составил 3,629 млрд долларов, а экспорт с Украины в Россию - на 26,3% (до 2,209 млрд долларов).

По данным ФТС, наибольшая доля импорта из Украины в Россиию приходится на металлы и изделия из них, машины и оборудование, а также на продукцию химической промышленности. Наибольшую долю экспорта из России в Украину составляют минеральные продукты,