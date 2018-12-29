Суд приговорил националиста Тесака к десяти годам колонии

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Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного как Тесак, к десяти годам колонии строгого режима по делу о нападениях на людей.

Суд признал Марцинкевича виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Четырех предполагаемых сообщников Марцинкевича суд приговорил к срокам от двух лет и 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима, передает ТАСС.

Дело в отношении участников "Реструкта" рассматривали повторно. Летом 2017 года суд приговорил Марцинкевича к девяти годам колонии по этому делу, однако в мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

По данным следствия, Марцинкевич с сообщниками самостоятельно задерживали на улицах Москвы людей, которых считали наркоторговцами, устраивали над ними самосуд и выкладывали видеозаписи издевательств в интернет.

Следователи заявляли, что избиения происходили в 2013-2014 годах "под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков".

Уголовные дела на Марцинкевича

Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак известен своими крайне правыми взглядами. Он трижды был осужден за экстремизм (статья 282 УК).

В 2008 году суд приговорил Марцинкевича к трем годам колонии по заявлению Алексея Навального. За год до этого группа правых радикалов во главе с Марцинкевичем пришли на дебаты в московском клубе "Билингва", в которых участвовал Навальный, и начали скандировать нацистское приветствие.

В 2009 году Марцинкевич получил еще один срок по статье об экстремизме. Как установил суд, в июне 2006 года Марцинкевич с единомышленниками инсценировал ритуальную казнь "таджикского наркоторговца", а затем выложил видеозапись в интернет.

После выхода из колонии Марцинкевич основал движение "Оккупай-педофиляй" и создал организацию "Реструкт". Их участники пытались преследовать людей, которых они сочли педофилами, и выходцев из стран Средней Азии. Позже у Марцинкевича также появился проект "Оккупай-наркофиляй".

В 2014 году суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за разжигание межнациональной розни. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказания до двух лет и 10 месяцев колонии.