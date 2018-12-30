Кризис в Ла-Манше: Британия и Франция договорились усилить патрулирование

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Великобритания и Франция договорились об усилении совместного патрулирования и расширении системы слежения в Ла-Манше, чтобы справиться с потоком мигрантов, пытающихся нелегально пересечь на лодках разделяющий две страны пролив.

Министр внутренних дел Британии Саджид Давид договорился о совместном плане действий в телефонном разговоре со своим французским коллегой в воскресенье вечером.

План предусматривает пресечение деятельности организованных преступных группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов, а также разъяснительную работу среди самих мигрантов с целью рассказать им о рисках, поджидающих при попытке пересечь Ла-Манш.

Утром в воскресенье еще шесть иранцев, переплывших пролив Ла-Манш на лодке, были обнаружены на берегу недалеко от города Дил в английском графстве Кент. После первичного медосмотра задержанные были переданы в руки сотрудников пограничной службы.

Вечером в субботу французские власти сообщили, что им удалось пресечь еще одну попытку нелегально пересечь пролив.

В воскресенье министр внутренних дел Великобритании Саджид Давид прервал свой рождественский отпуск, который он проводил вместе с семьей в Африке, и вернулся домой, чтобы заняться решением сложной ситуации с неожиданной волной нелегальных мигрантов, приплывающих в Британию на лодках из Франции.

На даннный момент известно примерно о 60 мигрантах, приплывших в Британию на небольших лодках за прошедшую неделю, однако неправительственные организации и находящиеся во французском Кале беженцы говорят, что эта цифра может быть выше.

Всего с начала ноября более 220 мигрантов предприняли попытку незаконно в Британию подобным способом.

В субботу в Дувр экстренно направилась замминистра по делам иммиграции Кэролайн Ноукс, а глава МВД заявил, что Хоум-офис взял ситуацию под свой контроль, и теперь он лично отвечает за стратегию реагирования, получая ежедневные сводки по ситуации.

Правообладатель иллюстрации Lewis Morris Image caption Шестеро приплывших на лодке мужчин были задержаны возле города Дил

Опасное предприятие

Многие мигранты, пытающиеся переплыть в Британию на небольших надувных лодках, родом из Сирии, Афганистана и Ирана.

Как рассказал Би-би-си один афганский беженец, из-за брексита среди мигрантов воцарилась паника, и все только и говорят о том, что контроль на границе усилится после выхода Британии из ЕС и поэтому надо действовать быстро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прервавший свой отпуск глава МВД Британии заявил, что пересмотрит ресурсы, выделенные на патрулирование прибрежных вод

Кроме того, среди мигрантов, собирающихся группами во французском Кале в надежде найти способ перебраться в Британию, бытует ошибочное представление, что в разгар рождественских и новогодних праздников контроль над границей будет ослаблен.

Одна благотворительная группа помощи беженцам утверждает, что до Британии на лодках пытаются добраться в основном иранские курды.

Как отметила Бриджет Чапман из НКО Kent Refugee Action Network, помогающей мигрантам, у этих людей могли быть законные основания для подачи заявки на предоставление им статуса беженца и они не должны были бы рисковать своей жизнью.

"Правительство должно найти возможность рассматривать их заявления еще во Франции, и затем уже перевозить их", - полагает она.

"Я видела по фотографиям, что на них не было спасательных жилетов - это страшно. Я надеюсь, что власти смогут найти политическую волю и не довести до того, чтобы у берегов Британии кто-нибудь утонул", - сказала Чапман.

Согласно действующим правилам, просители убежища обязаны подать заявление в первой безопасной стране, в которой они оказались, где это заявление и должно рассматриваться. Однако многие мигранты рассчитывают, что в Британии к ним отнесутся более гостеприимно.

Один из нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш в лодке контрабандистов, однако задержанный в нейтральных водах и возвращенный назад французской пограничной службой, сказал в интервью газете Telegraph: "Лучше утонуть в море, чем возвращаться во Францию".

По словам защитников прав мигрантов, из-за усиления мер безопасности в окрестностях Кале, беженцам, пытающимся нелегально попасть в Британию, стало значительно труднее проникать на паромы, грузовики и поезда, пересекающие Ла-Манш, что толкает все большее число людей на то, чтобы использовать для этой цели моторные лодки.

Как действуют контрабандисты?

Британские газеты в воскресенье описывают схему, которую контрабандисты предлагают находящимся на территории Франции мигрантам, желающим попасть в Британию.

Отправившийся в Кале корреспондент Sunday Telegraph на примере 38-летнего Махмуда из Ирана рассказывает о том, как вечером 26 декабря тот получил смс-сообщения с адресом, по которому его должен был забрать человек на машине и отвезти на берег, где будет ждать лодка.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Британские власти опасаются, что в ближайшие недели число попыток переплыть Ла-Манш будет нарастать

Его брат, находящийся в Иране, заблаговременно положил 3 тыс фунтов на удержании на счет контрабандистов, которые они получат только в случае, если Махмуд доберется до британских берегов.

В тот же вечер Махмуд и еще 10 мигрантов были посажены в рассчитанную на семерых резиновую шлюпку, которой управлял контрабандист, назвавший себя "Брюсом Ли", пишет газета.

Он довез их до половины пути, затем пересел в двигавшуюся за ними моторную лодку, где находился его напарник, и, пригрозив пистолетом, приказал мигрантам двигаться дальше самим в сторону Британии.

В какой-то момент лодку заметили рыболовецкие суда и паромы и оповестили французских пограничников, которые выслали патрульный корабль и вернули мигрантов в палаточный лагерь в Кале.

Махмуд рассказал газете, что мигранты проплыли 15 морских миль к северо-западу от Кале, тогда как кратчайшее расстояние до Британии через пролив составляет 18 морских миль.

"Я не мог поверить своим глазам! Как мог французский патруль находиться так близко к Британии? Нам сказали, что как только мы окажемся в британских водах, все будет в порядке, это значит - мы на месте", - цитирует Махмуда Sunday Telegraph.

Как пишет газета, французы попросили у британцев дополнительную помощь, пожаловавшись на то, что для поимки мигрантов им приходится заходить в британские территориальные воды.

По данным Daily Telegraph, только лишь за рождественскую неделю, то есть с 24 декабря, 94 мигранта на 12 лодках попытались пересечь Ла-Манш.

Правообладатель иллюстрации Lewis Morris Image caption Группа из шести человек была обнаружена в воскресенье утром

Кто эти люди?

Mail on Sunday в собственном репортаже о ситуации с мигрантами пишет, что многие из тех, кто сейчас приплывает таким способом, - это образованные представители среднего класса, бегущие от религиозных притеснений в Иране.

У них, отмечает газета, в отличие от африканцев и афганцев, населяющих прибрежные французские лагеря для беженцев, есть средства, чтобы заплатить контрабандистам.

Впервые они прибыли в Кале полгода назад, а сейчас их там около двухсот человек. Многие из них рассказали газете, что будут пытаться повторять это опасное плавание до тех пор, пока не попадут в Британию.

Правообладатель иллюстрации Lewis Morris Image caption Чтобы попасть в Британию, мигранты-нелегалы платят значительные суммы контрабандистам

Газета со ссылкой на одного иранца, живущего во французском лагере для беженцев, пишет, что всей операцией руководят живущие в Британии курды, у которых есть свои агенты в лагерях беженцев.

Как он рассказывает у мигрантов перед отправкой вплавь на шлюпках отбирают мобильные телефоны и дают один телефон с британской сим-картой, которым мигранты могут воспользоваться, только когда приблизятся к Дувру.

Mail on Sunday также сообщает, что контрабандист с французского берега довозит мигрантов лишь до половины пути, а затем возвращается во Францию на сопровождающей лодке.

Газеты также отмечают еще два фактора, которые могли поспособствовать увеличению наплыва мигрантов - это сравнительно теплая погода, стоящая сейчас у британских берегов, и рождественские праздники, поскольку, по замыслу контрабандистов, в этот период обычно царит затишье, в частности и в том, что касается патрулирования водного пространства.

Британские власти в последние дни подверглись резкой критике за неспособность совладать с этой ситуацией.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В порту Дувра оборудован тент, где задержанные мигранты проходят медосмотр, прежде чем будут переданы иммиграционной службе

Ряд членов парламента призвали к тому, чтобы разместить в проливе больше патрульных кораблей, однако министр внутренних дел Британии заявил, что необходимо найти баланс между защитой мигрантов и защитой границы.

Только один специализированный катер патрульной британской службы, способный одновременно вызволить пассажиров сразу нескольких шлюпок, сейчас размещен в проливе Ла-Манш.

Остальные четыре катера сейчас задействованы в поисково-спасательных операциях в Средиземном море, и Хоум-офис пока не сообщал, планируется ли их возвращение для патрулирования в районе юго-восточного побережья Британии.

Саджид Давид ранее заявлял, что не хотел бы поощрять людей рисковать своими жизнями, пытаясь перебраться через пролив, и что вопрос о количестве катеров сейчас рассматривается.

Представитель национального агентства по борьбе с преступностью Крис Хогбен сообщил, что столь высокий уровень миграции выходев из Ирана - это нечто новое и что эти группы перечисляют довольно серьезные деньги организованным бандам, которые занимаются нелегальной переброской людей.

По его словам, сотрудники агентства также отмечают рост числа мигрантов, которые пытаются организовать транзит самостоятельно, покупая вскладчину или воруя лодки. Хогбен ожидает, что в ближайшие недели количество попыток перебраться через Ла-Манш подобным способом будет нарастать.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы готовы предложить свою помощь в случае необходимости.