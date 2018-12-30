В Россию вернули из Ирака тридцать детей бывших членов ИГ
В воскресенье вечером в Россию из Ирака вернулись тридцать детей бывших членов группировки "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в России и других странах). Это первое масштабное возвращение больше чем за год.
Прибывшие дети - это 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от трех до 15 лет.
Матери этих детей с марта 2018 года ждут суда в центральной женской тюрьме Багдада. Все эти дети были рождены в России и вывезены родителями. Сейчас в тюрьме Багдада остаются дети, рожденные россиянками на территории, находившейся по контролем боевиков ИГ.
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Самолет из Багдада с тридцатью российскими детьми приземлился на подмосковном аэродроме Раменское.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, принимавший активное участие в возвращении детей, 24 прибывших ребенка родом из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы. До сих пор они содержались в Ираке в местах лишения свободы.
Он отметил, что это свидетельство выполнения поручения президента России Владимира Путина о спасении женщин и детей, оказавшихся в Сирии и Ираке.
"Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объёме", - написал Кадыров в своем "Инстаграме".
Российского президента дважды спрашивали о спасении детей на ежегодных пресс-конференциях в 2017 и 2018 году.
Работа по возвращению российских женщин и детей с территорий Сирии и Ирака, находившихся под контролем джихадистов "Исламского государства", была фактически приостановлена в июле 2018 года.
"Есть все основания думать, что это упирается именно в спецслужбы, - рассказала тогда Русской службе Би-би-си член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова По ее словам, вывоз детей и женщин прекратился еще в конце декабря 2017 года.
Теперь появилась надежда, что процесс возобновится.
В Ираке под арестом в ожидании приговора находятся около 700 женщин-иностранок. Из них от 50 до 70 женщин - граждане России. Более 20 россиянок уже были приговорены к пожизненному заключению.
Так как матери детей в тюрьме, их встречают бабушки в московской больнице - Научном центре здоровья детей.
Здесь они должны пройти обследование и при необходимости получат медицинскую помощь.