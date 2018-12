В Россию вернули из Ирака тридцать детей бывших членов ИГ

View this post on Instagram

Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребёнка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы. Работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведётся по поручению Президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объёме.