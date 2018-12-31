Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске: двое погибших

По меньшей мере два человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Как сообщается, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа.

Трое пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализированы, сообщили в министерстве здравоохранения России.

В главном управлении МЧС России по Челябинской области ранее сообщили, что из-под завалов извлечено 10 человек, в том числе ребенок.

"Из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе один ребенок. Живые. Направлены в медицинские учреждения на осмотр", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, обрушение произошло около 4 часов утра по местному времени после взрыва бытового газа в одной из квартир. В ФСБ России подтвердили эту информацию и сообщили, что другие версии не рассматриваются.

В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами. По данным спасателей, повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов - улице Карла Маркса.

Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в эфире телеканала "Россия 24", власти рассматривают возможность покупки квартир для семей, оставшихся без жилья после обрушения.