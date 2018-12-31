ФСБ: в Москве арестован американец "при совершении шпионской акции"

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ФСБ сообщила, что задержала в Москве американского гражданина по подозрению в шпионаже. Обвинения в шпионаже в последние годы - постоянный лейтмотив отношений между Россией и Западом.

ФСБ называет имя задержанного - Пол Уилан. Как сообщается на сайте ФСБ, американского гражданина задержали еще 28 декабря "при проведении шпионской акции".

В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Максимальный срок наказания - 20 лет.

США пока не подтвердили информацию об аресте своего гражданина. Посольство США в Москве пока не прокомментировало информацию.

Обвинения в шпионаже в последние годы - постоянный лейтмотив отношений между Россией и Западом, в частности, США и Британией.

В середине декабря в США состоялся суд над арестованной в июле 2018 года россиянкой Марией Бутиной. Ее обвиняли в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

Россиянка признала вину и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.

В марте Британия и ряд ее западных союзников выслали более 100 российских дипломатов и их семьи в ответ на отравление в английском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британское правительство обвинило тогда российские власти в отравлении своего бывшего агента боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Россия все обвинения отрицала и выслала в ответ десятки западных дипломатов.