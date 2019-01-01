Ким Чен Ын: "Курс на денуклеаризацию может измениться"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын записал обращение на фоне портретов Ким Чен Ира и Ким Ир Сена

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к нации заявил, что он настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но при этом предупредил США, что этот курс может измениться, если Вашингтон усилит санкции против Пхеньяна.

"Если США не выполнят своих обещаний, высказанных на глазах у всего мира... и продолжат вводить санкции и оказывать давление на нашу страну, то у нас может не остаться другого выхода, кроме как выбрать другой путь для защиты нашего суверенитета и наших интересов", - сказал Ким.

КНДР, по его словам, уже давала обязательства не производить и не использовать ядерное оружие, а также предприняла конкретные шаги в этом направлении.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что готов в любое время провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Я хочу верить, что в отношениях между США и КНДР совместными усилиями можно достичь великих результатов, как это произошло в отношениях двух Корей", - сказал северокорейский лидер.

Как отмечает эксперт портала NK News Оливер Хотхэм, примерно такой риторики и ожидали от Ким Чен Ына.

"В целом это речь, в которой он настаивает на своих ключевых позициях: озвучивает примирительное, но твердое обращение к США и при этом продолжает убеждать Сеул в перспективах нового сотрудничества", - пояснил Хотхэм в интервью Би-би-си.

По мнению корреспондента Би-би-си в Сеуле Лоры Бикер, в своей речи лидер Северной Кореи указывает на то, что Пхеньян ждет от Вашингтона встречных шагов в 2019 году, в противном случае пауза в ядерных испытаниях может быть прервана.

Год дипломатического прогресса

В прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане. При этом он подчеркивал, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет и что ядерная кнопка "всегда у него под рукой".

2018 год стал годом дипломатического прогресса в отношениях КНДР с Южной Кореей и США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Историческая встреча Кима и Трампа состоялась в июне в Сингапуре. Однако с тех пор отношения между двумя лидерами вновь охладились

В апреле Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной зоне между двумя странами.

В июне Ким встретился с Дональдом Трампом в Сингапуре - этот саммит стал первой встречей лидеров КНДР и США в истории. После этого ядерные испытания в КНДР прекратились, и многие эксперты начали говорить о готовности Северной Кореи к более открытому диалогу с Вашингтоном.

Позднее Трамп заявил, что готов провести еще одну встречу с Кимом в начале 2019 года, однако договоренность об этом пока так и не была достигнута.

Традицию новогоднего обращения к нации в КНДР заложил основатель государства Ким Ир Сен, дед нынешнего лидера страны. В последнее время речи Ким Чен Ына 1 января привлекают все больше внимания международных экспертов, которые пытаются разглядеть в них намеки и указания на изменения политического курса страны.