Правообладатель иллюстрации NASA/JHUAPL/SWRI/STEVE GRIBBEN Image caption В представлении художников НАСА Ultima Thule выглядит примерно так

Агентство НАСА получило сигналы от межпланетного зонда "Новые горизонты" (New Horizons), подтверждающие, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных нам объектов солнечной системы.

Аппарату удалось фотографировать поверхность астероида (486958) 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света"). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.

В НАСА подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии.

"Наш корабль в хорошем состоянии. Мы только что пролетели мимо самого удаленного объекта", - цитируют агентства начальницу миссии Элис Боумен.

Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.

Находящийся в 6,5 млрд км от Земли Ultima Thule, скорее всего, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров или же группу из двух-трех астероидов. После пролета ученые должны предоставить более точную информацию.

Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.

Ultima был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о большинстве планет Солнечной системы.

Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет.

Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел как Ultima, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.