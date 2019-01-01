СМИ: задержанный ФСБ американец приехал в Россию на свадьбу друга

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ФСБ сообщала, что Пол Уилан был задержан "при проведении шпионской акции"

Гражданин США Пол Уилан, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего друга, сообщают британские и американские СМИ со ссылкой на его брата.

В письме британской газете Guardian брат задержанного Дэвид Уилан пишет, что его Пол ранее служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас. В Россию, по словам членов его семьи, он приехал по приглашению своего друга, тоже бывшего морпеха, который женился на россиянке.

Дэвид Уилан также отмечает, что его брат неоднократно посещал Россию с 2007 года как турист и как сотрудник консалтинговой компании Kelly Services, однако все его визиты были краткосрочными.

По словам Дэвида, в настоящий момент Пол работает в американской компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Пол Уилан улетел в Россию 22 декабря. В последний раз его семья контактировала с ним 28 декабря, накануне свадьбы, говорит Дэвид. О его задержании родственники узнали из СМИ.

"Когда мы не смогли с ним связаться, мы забеспокоились. Мы продолжаем беспокоиться и сейчас, но мы по крайней мере знаем, что он жив", - цитирует Дэвида Уилана Си-эн-эн.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Максимальный срок наказания - 20 лет.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что ведомству известно о задержании американского гражданина. Российский МИД, по словам представителя Госдепа, уведомил о задержании американскую сторону.

Шпионские скандалы

В середине декабря в США состоялся суд над арестованной в июле 2018 года россиянкой Марией Бутиной. Ее обвиняли в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

Россиянка признала вину и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.

В марте Британия и ряд ее западных союзников выслали более 100 российских дипломатов и их семьи в ответ на отравление в английском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британское правительство обвинило тогда российские власти в отравлении своего бывшего агента боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Россия все обвинения отрицала и выслала в ответ десятки западных дипломатов.