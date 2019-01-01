Нападение на вокзале в Манчестере расследуется как теракт

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Станция "Виктория" была закрыта после ночного нападения

Британские полиция подтвердила, что нападение, произошедшее в канун Нового года на железнодорожной станции "Виктория" в Манчестере, расследуется как террористический акт.

В результате нападения три человека - пожилая пара и полицейский - получили ножевые ранения. Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство.

На месте происшествия было обнаружено два ножа, полиция также проводит обыск в районе Читэм-хилл, где жил подозреваемый.

Согласно сведениям Би-си-си, полиции помогают сотрудники спецслужб.

Во вторник утром на брифинге начальник полиции Большого Манчестера Иан Хопкинс сказал: "Прошлой ночью произошло ужасное нападение на людей, которые просто праздновали Новый год в Манчестере".

Image caption Полиция обыскивает дом в Манчестере, где жил подозреваемый

Он добавил, что переживает за пожилых людей, которые находятся в больнице с серьезными ранениями, и отметил храбрость офицера британской транспортной полиции, который также пострадал во время нападения.

И мужчина, и женщина, которым чуть более 50 лет, получили ранения в живот, у женщины также раны на лице.

Железнодорожная станция "Виктория" вернулась к работе в нормальном режиме.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 25-летний подозреваемый был быстро задержан манчестерсткими полицейскими

"Яростное нападение"

В свою очередь помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс сказал: "В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем это как террористический акт", - сказал он.

Он добавил, что офицеры полиции, тем не менее, не исключают и другой мотивации этого нападения, и что нет никакой информации, что у подозреваемого были соучастники.

Он сказал, что полиция все еще пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько яростным было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.

22 мая в результате нападении в концертном зале "Манчестер-Арена" в городе погибли 22 человека, в основном подростки. Взрыв на концерте совершил подрывник-смертник Салман Абеди, местный житель ливийского происхождения.

Ответственность за этот взрыв взяла на себя запрещенная в России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".