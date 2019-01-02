Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв увеличилось до 16 человек

Правообладатель иллюстрации AFP

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске тело 16 погибшего. Судьба еще 25 человек пока по-прежнему неизвестна.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в числе которых 11-месячного ребенка. Известно о шести госпитализированных.

Утром 1 января спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу.

2 января в Челябинской области начался траур по погибшим в Магнитогорске.

Media playback is unsupported on your device Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. В ФСБ России подчеркнули, что другие версии не рассматриваются.

Между тем Следственный комитет, возбудивший по факту обрушения уголовное дело, заявил, что рассматривает все возможные версии произошедшего.

В Магнитогорск 31 декабря прибыл президент России Владимир Путин. Он провел совещание в штабе спасательной операции и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий. Позже Путин посетил пострадавших от взрыва в больнице.

Media playback is unsupported on your device Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске произошел в ночь на 31 декабря

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее одно из местных СМИ сообщило об обысках в обслуживающей дом управляющей компании, однако в СКР эту информацию подтверждать или комментировать отказались.

Правообладатель иллюстрации ILYA MOSKOVETS/AFP/Getty Images Image caption В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами

Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов - улице Карла Маркса.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Самым разрушительным стал взрыв бытового газа 9 ноября в жилом доме в Ижевске. Тогда погибли семь человек.