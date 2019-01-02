Авария на железнодорожном мосту в Дании: шестеро погибших

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Авария произошла на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.

Как сообщают местные власти, грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, который направлялся в столицу страны Копенгаген. Авария произошла во время метели, которая ранее уже привела к ряду ДТП на мосту.

Мост, соединяющий острова Фюн и Зеландия, закрыт для движения. Людей эвакуируют.

На фотографиях с места крушения видны вагоны грузового поезда с пивными цистернами и ящиками.

По предварительной версии, брезент, накрывавший вагон грузового поезда, оторвался во время порыва ветра и полетел в сторону идущего навстречу пассажирского состава, после чего тот резко затормозил и сошел с рельсов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грузовой состав, попавший в аварию, перевозил ящики с пивом

В пассажирском поезде был 131 пассажир и трое машинистов.