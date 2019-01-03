Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Ultima Thule совершает полный оборот за 15 часов

Агентство НАСА получило первые фотографии от межпланетного зонда "Новые горизонты" (New Horizons), успешно пролетевшего мимо самого удаленного из известных нам объектов Солнечной системы.

Аппарату удалось сфотографировать поверхность астероида (486958) 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света"). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.

Оказалось, что астероид представляет собой два соединенных друг с другом тела и больше всего напоминает снеговика.

Правообладатель иллюстрации NASA/JHU-APL/SWRI Image caption Цвет астероида - красный

Астрономы предполагали, что астероид может состоять из двух связанных друг с другом тел, и полученные фотографии подтверждают эту теорию.

В НАСА подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии. Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.

Правообладатель иллюстрации NASA/JHU-APL/SWRI Image caption Команда, отвечающая за зонд "Новые горизонты", празднует успех

Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.

Ultima Thule был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о большинстве планет Солнечной системы.

Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет.

Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел, как Ultima Thule, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.

Данные, полученные от зонда, также указывают, что Ultima Thule - чрезвычайно темный астероид: его самые светлые части отражают лишь 13% солнечного света, а самые темные - всего лишь 6%. Это сравнимо с тем, как отражает свет земляная смесь для горшков.

Но Ultima Thule при этом оказался красного цвета.

Глава этого проекта НАСА Алан Стерн сказал, что добраться до астероида было непростой задачей.

"Размеры Ultima Thule близки к общей площади Вашингтона, и этот объект отражает примерно столько же света, что и земляная смесь для горшков и садов. Он отражает солнечные лучи в 1900 раз меньше, чем это происходит на Земле в солнечный день. Мы искали его практически в кромешной тьме, при этом зонд летел со скоростью 51 тыс. километров в час. Но в итоге нам это удалось", - сказал он.

Зонд "Новые горизонты" передал на Землю лишь около одного процента собранной им информации. Полностью она будет получена в течение ближайших 20 месяцев.

Что дальше?

Ученым предстоит исследовать полученную от зонда информацию. Они также попросят НАСА продлить его миссию.

Они надеются слегка изменить траекторию полета зонда с тем, чтобы в ближайшее десятилетие он посетил еще один астероид в поясе Койпера.

У зонда должно оставаться достаточно энергии для подобного полета. Более того, на его борту должно быть достаточно электроэнергии для того, чтобы его инструменты продолжали работать до 2030-х годов, и тогда, может быть, ему даже удастся передать на Землю информацию о том, как он покинет Солнечную систему.