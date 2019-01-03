Китайская космическая программа: что о ней известно

Правообладатель иллюстрации CNSA Image caption "Чанъэ-4" будет исследовать обратную сторону Луны

Китайский космический зонд успешно сел на обратной стороне Луны. Это важное достижение для страны, которая впервые отправила человека в космос в 2003 году. В ближайшие годы Китай планирует запустить многоразовую ракету-носитель и ввести в эксплуатацию космическую станцию - конкурента МКС. Русская служба Би-би-си вспоминает об успехах китайской космической программы.

Лунная программа

Программа "Чанъе" получила название в честь богини Луны из китайской мифологии. Первый аппарат этой серии был запущен на лунную орбиту в 2007 году. Кульминацией программы должен стать пилотируемый полет на Луну к 2036 году.

Image caption Между Землей и Луной был запущен спутник-ретранслятор для связи с зондом

Аппарат "Чанъэ-4" сел на Луне в бассейне Южный полюс-Эйткен - одном из крупнейших кратеров Солнечной системы.

Мягкая посадка на обратной стороне Луны - непростая задача, так как Луна блокирует прямую связь между космическим аппаратом и Землей. Поэтому для успеха миссии "Чанъэ-4" между Землей и Луной был запущен спутник-ретранслятор.

"Чанъэ-4" оснащен оборудованием для исследований геологических параметров Луны. Также на его борту находятся семена растений и личинки шелкопряда.

Рекордное число запусков

В 2018 году Китай произвел 39 космических запусков - больше, чем любая другая страна. Лишь один из них завершился неудачно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Запуск ракеты с аппаратом "Чанъэ-4"

США в прошедшем году произвели 34 запуска, а Россия - 20. При этом в 2016 году США потратили на свою космическую программу 36 млрд долларов, а Китай - менее 5 млрд.

Китай работает над созданием космического лифта и многоразовых ракет-носителей.

В Америке ближе всего к созданию экономически эффективной ракеты подбираются частные компании, в частности Space X Илона Маска.

В Китае частная компания осуществила всего один запуск, и он оказался неудачным: в октябре 2018 года компания LandSpace провела первый запуск трехступенчатой ракеты ZQ-1, но у нее некорректно сработала третья ступень.

Создание космической станции

Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году.

Она была первым китайским космическим аппаратом такого класса и могла принимать астронавтов на протяжении нескольких дней.

Правообладатель иллюстрации STR/AFP/GettyImages Image caption В 2012 году орбитальную станцию "Тяньгун-1" посетила первая китайская женщина-астронавт Лю Ян

В 2012 году станцию посетила первая китайская женщина-астронавт Лю Ян.

Эксплуатация станции завершилась в марте 2016 года - на два года позже, чем планировалось. В апреле 2018 года "Тяньгун-1" сгорел в атмосфере над Тихим океаном.

В 2016 году была запущена станция "Тяньгун-2", но пока у нее нет постоянного экипажа - полностью ввести ее в эксплуатацию планируется к 2022 году.

Противоспутниковое оружие

В 2007 году Китай стал третьей после России и США страной, продемонстрировавшей возможность уничтожать объекты, находящиеся на земной орбите.

Считается, что в испытаниях участвовала баллистическая ракета средней дальности и наземного базирования. Тогда был успешно уничтожен спутник для наблюдений за погодой, запущенный в 1999 году.

Испытания осудило мировое сообщество, а Китай в ответ заявил, что тем самым противостоит милитаризации космоса и любым формам гонки вооружений.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption На орбите Земли находится более 20 тысяч сравнительно крупных обломков

В 2016 году Китай запустил на орбиту аппарат, предназначенный для перемещения космического мусора, такого как старые спутники.

По данным НАСА, на орбите Земли находится более 20 тыс. обломков размером с грейпфрут и крупнее. Число обломков меньшего размера составляет многие миллионы.

Звучат опасения, что такие аппараты могут использоваться для выведения из строя вражеских спутников в случае войны.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о намерении создать в рамках вооруженных сил космические войска. А вице-президент Майк Пенс акцентировал внимание на возросшей военной активности России и Китая в космосе.

Квантовая связь

В 2016 году Китай запустил первый в мире спутник для квантовой передачи информации. Он был назван "Мо-цзы" в честь древнекитайского философа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ракеты "Чанчжэн" становятся все больше и надежнее

Данные, передаваемые со спутника, содержатся в сериях фотонов, которые невозможно перехватить или скопировать. Любая попытка перехвата приведет к их саморазрушению.

Стоимость этого проекта оценивается в 100 млн долларов.