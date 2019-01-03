Китайская космическая программа: что о ней известно
Китайский космический зонд успешно сел на обратной стороне Луны. Это важное достижение для страны, которая впервые отправила человека в космос в 2003 году. В ближайшие годы Китай планирует запустить многоразовую ракету-носитель и ввести в эксплуатацию космическую станцию - конкурента МКС. Русская служба Би-би-си вспоминает об успехах китайской космической программы.
Лунная программа
Программа "Чанъе" получила название в честь богини Луны из китайской мифологии. Первый аппарат этой серии был запущен на лунную орбиту в 2007 году. Кульминацией программы должен стать пилотируемый полет на Луну к 2036 году.
Аппарат "Чанъэ-4" сел на Луне в бассейне Южный полюс-Эйткен - одном из крупнейших кратеров Солнечной системы.
Мягкая посадка на обратной стороне Луны - непростая задача, так как Луна блокирует прямую связь между космическим аппаратом и Землей. Поэтому для успеха миссии "Чанъэ-4" между Землей и Луной был запущен спутник-ретранслятор.
"Чанъэ-4" оснащен оборудованием для исследований геологических параметров Луны. Также на его борту находятся семена растений и личинки шелкопряда.
Рекордное число запусков
В 2018 году Китай произвел 39 космических запусков - больше, чем любая другая страна. Лишь один из них завершился неудачно.
США в прошедшем году произвели 34 запуска, а Россия - 20. При этом в 2016 году США потратили на свою космическую программу 36 млрд долларов, а Китай - менее 5 млрд.
Китай работает над созданием космического лифта и многоразовых ракет-носителей.
В Америке ближе всего к созданию экономически эффективной ракеты подбираются частные компании, в частности Space X Илона Маска.
В Китае частная компания осуществила всего один запуск, и он оказался неудачным: в октябре 2018 года компания LandSpace провела первый запуск трехступенчатой ракеты ZQ-1, но у нее некорректно сработала третья ступень.
Создание космической станции
Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году.
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Она была первым китайским космическим аппаратом такого класса и могла принимать астронавтов на протяжении нескольких дней.
В 2012 году станцию посетила первая китайская женщина-астронавт Лю Ян.
Эксплуатация станции завершилась в марте 2016 года - на два года позже, чем планировалось. В апреле 2018 года "Тяньгун-1" сгорел в атмосфере над Тихим океаном.
В 2016 году была запущена станция "Тяньгун-2", но пока у нее нет постоянного экипажа - полностью ввести ее в эксплуатацию планируется к 2022 году.
Противоспутниковое оружие
В 2007 году Китай стал третьей после России и США страной, продемонстрировавшей возможность уничтожать объекты, находящиеся на земной орбите.
Считается, что в испытаниях участвовала баллистическая ракета средней дальности и наземного базирования. Тогда был успешно уничтожен спутник для наблюдений за погодой, запущенный в 1999 году.
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Испытания осудило мировое сообщество, а Китай в ответ заявил, что тем самым противостоит милитаризации космоса и любым формам гонки вооружений.
В 2016 году Китай запустил на орбиту аппарат, предназначенный для перемещения космического мусора, такого как старые спутники.
По данным НАСА, на орбите Земли находится более 20 тыс. обломков размером с грейпфрут и крупнее. Число обломков меньшего размера составляет многие миллионы.
Звучат опасения, что такие аппараты могут использоваться для выведения из строя вражеских спутников в случае войны.
В прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о намерении создать в рамках вооруженных сил космические войска. А вице-президент Майк Пенс акцентировал внимание на возросшей военной активности России и Китая в космосе.
Квантовая связь
В 2016 году Китай запустил первый в мире спутник для квантовой передачи информации. Он был назван "Мо-цзы" в честь древнекитайского философа.
Данные, передаваемые со спутника, содержатся в сериях фотонов, которые невозможно перехватить или скопировать. Любая попытка перехвата приведет к их саморазрушению.
Стоимость этого проекта оценивается в 100 млн долларов.