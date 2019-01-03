Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

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Китайский космический зонд "Чанъэ-4" с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны, сообщило китайское космическое агентство.

В 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) аппарат коснулся лунной поверхности в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс -Эйткен.

Зонд доставил на Луну оборудование, с помощью которого будет проведен ряд экспериментов и исследований.

Первые фотографии с планеты уже отправлены на Землю и опубликованы китайскими государственными СМИ.

Поскольку прямая связь с зондом невозможна, все пересылаемые изображения и данные сначала передаются на спутник-ретранслятор и лишь затем попадают на Землю.

Впервые в истории

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Ближняя сторона Луны (слева) и обратная сторона (справа) имеют несколько значительных отличий

"Чанъэ-4" - китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. Она состоит из стационарной лунной станции и лунохода.

Это первая в истории посадка на обратной стороне Луны и огромный шаг в изучении и освоении космоса.

В последние годы к спутнику Земли совершалось множество полетов. Большинство миссий ограничивалось орбитой, некоторые пролетали мимо.

Последнюю посадку на Луну с экипажем на борту совершил космический корабль "Аполлон-17" в 1972 году.

Обратную сторону Луны часто называют темной, но в действительности это та часть лунной поверхности, которая не видна с Земли. Луна и Земля вращаются синхронно, поэтому с Земли видна поверхность лишь одного из полушарий спутника.

На обратной стороне Луны больше кратеров и более плотный грунт.

Планы Китая в космосе

Китай стремится стать одной из лидирующих космических держав наряду с США и Россией.

В 2017 году Пекин объявил о подготовке пилотируемой экспедиции на Луну. В следующем году Китай планирует начать строительство собственной космической станции и завершить его к 2022 году.

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садуорт отмечает, что до успешной посадки "Чанъэ-4" о подготовке этой миссии почти ничего не было известно.

Китай в 2003 году стал третьей страной после СССР и США, самостоятельно запустившей человека в космос.