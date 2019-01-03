Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Китайский космический зонд "Чанъэ-4" с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны, сообщило китайское космическое агентство.
В 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) аппарат коснулся лунной поверхности в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс -Эйткен.
Зонд доставил на Луну оборудование, с помощью которого будет проведен ряд экспериментов и исследований.
Первые фотографии с планеты уже отправлены на Землю и опубликованы китайскими государственными СМИ.
Поскольку прямая связь с зондом невозможна, все пересылаемые изображения и данные сначала передаются на спутник-ретранслятор и лишь затем попадают на Землю.
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Впервые в истории
"Чанъэ-4" - китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. Она состоит из стационарной лунной станции и лунохода.
Это первая в истории посадка на обратной стороне Луны и огромный шаг в изучении и освоении космоса.
В последние годы к спутнику Земли совершалось множество полетов. Большинство миссий ограничивалось орбитой, некоторые пролетали мимо.
Последнюю посадку на Луну с экипажем на борту совершил космический корабль "Аполлон-17" в 1972 году.
Обратную сторону Луны часто называют темной, но в действительности это та часть лунной поверхности, которая не видна с Земли. Луна и Земля вращаются синхронно, поэтому с Земли видна поверхность лишь одного из полушарий спутника.
На обратной стороне Луны больше кратеров и более плотный грунт.
Планы Китая в космосе
Китай стремится стать одной из лидирующих космических держав наряду с США и Россией.
В 2017 году Пекин объявил о подготовке пилотируемой экспедиции на Луну. В следующем году Китай планирует начать строительство собственной космической станции и завершить его к 2022 году.
Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садуорт отмечает, что до успешной посадки "Чанъэ-4" о подготовке этой миссии почти ничего не было известно.
Китай в 2003 году стал третьей страной после СССР и США, самостоятельно запустившей человека в космос.