"Дело Хашогги": саудовские прокуроры просят для подозреваемых смертной казни

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джамаль Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких своих коллег и друзей

Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни пятерым из 11 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Подробности судебного процесса не разглашаются.

Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Сначала власти Саудовской Аравии это отрицали, утверждая, что журналист в тот же день покинул консульство целым и невредимым. Затем саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.

Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.

Правообладатель иллюстрации A Haber/Reuters Image caption Как полагают турецкие следователи, на этом кадре с камеры наблюдения, возможно, виден момент, как некто заносит в резиденцию консула Саудовской Аравии сумку, предположительно, с останками Хашогги

В начале ноября представители турецких властей заявили, что Эр-Рияд направил в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления. В заявлении Анкары говорилось, что среди 11 человек, прибывших в Турцию вскоре после исчезновения Хашогги, были химик и токсиколог.

Как сообщили власти Саудовской Аравии, по делу об убийстве задержаны 18 подозреваемых, своих постов лишились несколько высокопоставленных саудовских чиновников.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган настаивал, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле, но МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство не выдаст своих подданных и будет судить их самостоятельно.

Жесткий критик и диссидент

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Мухаммед ибн Салман называл Джамаля Хашогги "опасным исламистом"

59-летний Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.

Покидая родину, Хашогги обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.

Наследный принц со своей стороны называл Хашогги "опасным исламистом" и утверждал, что тот состоит в экстремистской организации "Братья-мусульмане". Сам Хашогги и его родственники после его смерти эти обвинения отвергали.

В декабре сенат США напрямую обвинил принца Мухаммеда в убийстве журналиста, приняв соответствующую резолюцию. Сенаторы также проголосовали за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене и приняли еще один документ, призывающий президента США вывести из Йемена американские войска.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало действия сената США вмешательством во внутренние дела, основанным на недостоверных утверждениях.

В декабре престижный американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в число которых вошел Джамаль Хашогги.