"Дело Хашогги": саудовские прокуроры просят для подозреваемых смертной казни
Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни пятерым из 11 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Подробности судебного процесса не разглашаются.
Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.
Сначала власти Саудовской Аравии это отрицали, утверждая, что журналист в тот же день покинул консульство целым и невредимым. Затем саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.
Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.
В начале ноября представители турецких властей заявили, что Эр-Рияд направил в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления. В заявлении Анкары говорилось, что среди 11 человек, прибывших в Турцию вскоре после исчезновения Хашогги, были химик и токсиколог.
- Как убивали Хашогги: Турция впервые сообщила официальные данные
- ЦРУ уверено, что саудовский принц замешан в убийстве Хашогги. Что сделают США?
Как сообщили власти Саудовской Аравии, по делу об убийстве задержаны 18 подозреваемых, своих постов лишились несколько высокопоставленных саудовских чиновников.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган настаивал, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле, но МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство не выдаст своих подданных и будет судить их самостоятельно.
Жесткий критик и диссидент
59-летний Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.
Покидая родину, Хашогги обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.
Наследный принц со своей стороны называл Хашогги "опасным исламистом" и утверждал, что тот состоит в экстремистской организации "Братья-мусульмане". Сам Хашогги и его родственники после его смерти эти обвинения отвергали.
В декабре сенат США напрямую обвинил принца Мухаммеда в убийстве журналиста, приняв соответствующую резолюцию. Сенаторы также проголосовали за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене и приняли еще один документ, призывающий президента США вывести из Йемена американские войска.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало действия сената США вмешательством во внутренние дела, основанным на недостоверных утверждениях.
В декабре престижный американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в число которых вошел Джамаль Хашогги.