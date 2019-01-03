Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Кузнецов был экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола

Из Франции в Россию экстрадирован бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. На родине экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Его выдачи Москва добивалась с 2013 года.

О том, что Франция выдала Кузнецова России, в четверг сообщила пресс-служба российской генпрокуратуры. "Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном комитете России добавили, что уголовное дело экс-чиновника направят в суд после завершения всех процессуальных действий.

В чем обвиняют Кузнецова

Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области с 2000 по 2008 год. После отставки он уехал из России.

Кузнецова обвиняют в мошенничестве (10 преступлений), легализации незаконно приобретенного имущества (девять преступлений) и растрате (три преступления).

По данным следствия, Кузнецов вместе с сообщниками нанес правительству Московской области, предприятиям ЖКХ области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

Экс-министр все обвинения отрицает и пытался оспорить свою выдачу в Россию..

Арест во Франции

В 2013 году Кузнецов был задержан французскими властями близ города Сен-Тропе. Дело о выдаче Кузнецова рассматривалось в судах Экс-ан-Прованса, а затем Лиона.

"Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова ", - говорится в сообщении российской генпрокуратуры.

Декрет о выдаче экс-чиновника был подписан премьер-министром Франции в ноябре 2017 года. 28 декабря государственный совет Франции отклонил поданную Кузнецовым жалобу на решение о его экстрадиции.

"Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Франции 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче", - сообщили в генпрокуратуре.

В начале 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии бывшую жену Кузнецова.