Извержение вулкана Анак-Кракатау: до и после. Фото

Опубликованы новые спутниковые снимки вулкана Анак-Кракатау, обрушение которого в результате извержения стало причиной цунами 22 декабря 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Planet Labs, Inc. Image caption Так выглядел влукан Анак-Каркатау 2 января 2019

Вулканический остров полностью изменил форму.

Кратер вулкана разрушился и на его месте образовалась небольшая бухта.

Кликните Вот как изменился Анак-Кракатау в результате извержения 30 декабря 2018 17 декабря 2018

Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что приблизительно две трети вулкана (около 150-170 миллионов кубических метров грунта и породы) просто исчезло.

Большая часть ушла под воду в виде оползня, который и вызвал цунами.

В результате природной катастрофы, ударившей по побережью Явы и Суматры, погибло около 430 человек, тысячи людей остались без крыши над головой.

Подверженность Индонезии цунами предопределена ее расположением в районе Тихоокеанского огненного пояса - зоны частых землетрясений и извержений вулканов.

Здесь сосредоточено 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле, они тянутся практически по всему периметру Тихоокеанского региона.

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