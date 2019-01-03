Извержение вулкана Анак-Кракатау: до и после. Фото
Опубликованы новые спутниковые снимки вулкана Анак-Кракатау, обрушение которого в результате извержения стало причиной цунами 22 декабря 2018 года.
Вулканический остров полностью изменил форму.
Кратер вулкана разрушился и на его месте образовалась небольшая бухта.
Кликните Вот как изменился Анак-Кракатау в результате извержения
30 декабря 2018
17 декабря 2018
Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что приблизительно две трети вулкана (около 150-170 миллионов кубических метров грунта и породы) просто исчезло.
Большая часть ушла под воду в виде оползня, который и вызвал цунами.
В результате природной катастрофы, ударившей по побережью Явы и Суматры, погибло около 430 человек, тысячи людей остались без крыши над головой.
Подверженность Индонезии цунами предопределена ее расположением в районе Тихоокеанского огненного пояса - зоны частых землетрясений и извержений вулканов.
Здесь сосредоточено 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле, они тянутся практически по всему периметру Тихоокеанского региона.
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