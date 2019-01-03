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Задержанному в Москве американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже, сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на свои источники.

Мосгорсуд назначил Уилану меру пресечения в виде ареста на два месяца. Статья 276 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

"Мера пресечения избиралась 29 декабря 2018 года сроком на два месяца, до конца февраля 2019 года. Обвинение американцу было предъявлено недавно", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

"Обвинение предъявлено. Уилан его не признает", - сообщает Интерфакс со ссылкой на свой "информированный источник".

Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков обжаловал арест своего подзащитного и просит отпустить его под залог.

"Я направил жалобу на арест Уилана по почте, в своей жалобе я прошу изменить моему доверителю меру пресечения с ареста на залог в сумме, которую установит суд", - сказал Жеребенков в беседе с ТАСС.

Адвокат также сообщил, что в среду был у Уилана и работал с ним полдня.

"Самочувствие у него хорошее, он шутит", - сказал Жеребенков, оказавшись комментировать материалы дела.

Что произошло?

31 декабря ФСБ России сообщила, что задержала в Москве американского гражданина "при проведении шпионской акции".

На следующий день брат задержанного Дэвид Уилан рассказал Би-би-си, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

Media playback is unsupported on your device Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

В письме британской газете Guardian брат Дэвид Уилан написал, что Пол ранее служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас.

Дэвид Уилан также отметил, что его брат неоднократно посещал Россию с 2007 года как турист и как сотрудник консалтинговой компании Kelly Services, однако все его визиты были краткосрочными.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти США рассчитывают получить больше информации по делу в отношении Уилана.

"Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют. И если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения", - сказал Помпео журналистам.

Второго января США в Москве Джон Хантсман посетил Уилана в следственном изоляторе "Лефортово".