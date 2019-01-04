Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие политики, чьи данные были украдены хакерами, являются депутатами бундестага

Личные данные и переписка сотен немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, оказались выложенными в открытый доступ на анонимном аккаунте в "Твиттере".

Правительство Германии созвало в пятницу экстренное совещание и говорит, что утечки важной конфиденциальной информации, связанной с Меркель, пока не обнаружено.

Кто взломал почтовые ящики немецких политиков и их страницы в соцсетях, пока неизвестно. Расследованием утечки занимаются Федеральное бюро безопасности инфотехнологий (BSI), а также разведка, контрразведка и полиция Германии.

Все, кроме "Альтернативы для Германии"

"На данный момент точной информации о национальности или национальностях хакеров нет, и я бы пока воздержался кого-либо обвинять", - сказал Би-би-си политик из правящей в Германии партии ХДС Георг Деге.

Немецкая пресса, впрочем, напоминает, что Федеральное бюро защиты конституции (контрразведка Германии) в прошлом году сообщало о кибератаках на депутатов бундестага со стороны хакерской группы Snake, предположительно связанной с российскими спецслужбами.

Правообладатель иллюстрации Getty/Reuters Image caption Целями хакеров оказались Ангела Меркель, лидер "зеленых" Роберт Хабек и сатирик Ян Бёмерманн

"Что касается исполнителей или поддержки, то на ум приходят такие страны, как Россия или Китай, - пишет газета Bild. - Россия, в частности, подозревается в организации множества хакерских атак на Германию в последние годы. Кроме того, нельзя исключать и сотрудничество России с правыми экстремистами в Германии".

Утечка была обнаружена в четверг немецкой радиостанцией RBB, но огромный массив личных данных немецких политиков был постепенно выложен анонимным пользователем "Твиттера" в течение декабря. Сейчас этот аккаунт заблокирован.

По подсчетам газеты Bild, жертвами взлома стали 405 политиков разного уровня из правящего альянса ХДС/ХСС, 294 политика из Социал-демократической партии, 105 членов партии "зеленых", 82 члена Левой партии и 28 членов Партии Свободных демократов.

Таким образом, затронутыми оказались все представленные в бундестаге партии, кроме "Альтернативы для Германии".

Политики, журналисты, звезды

Кроме того, этот базирующийся предположительно в Гамбурге пользователь "Твиттера" с примерно 18 тысячами подписчиков выложил личные данные и переписку десятков журналистов и звезд-шоу бизнеса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Интернет разрушает твою жизнь", - написано на ноутбуке участника Конгресса хакеров, прошедшего в декабре 2018 года в Германии, в Лейпциге.

Как сообщили немецкие власти, хакеры скачивали всю эту информацию до конца октября 2018 года.

"По имеющейся информации можно сказать, что хакерским атакам подверглись не только политики, но и многие известные культурные и общественные деятели. То есть хакеры не преследовали цель ударить по той или иной политической силе, - сказал Би-би-си Георг Деге. - Тем не менее, ситуация и сами действия хакеров вызывают опасения, так как еще раз была продемонстрирована слабость киберзащиты пострадавших. И это очередной сигнал к тому, что уже давно пора воспринимать эту проблему всерьез".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канцлер Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер тоже стали жертвами взлома, но конфиденциальной информации о Меркель и ее контактах в выложенном массиве данных пока не нашли

Заместительница пресс-секретаря правительства Германии Мартина Фитц сказала на экстренной пресс-конференции утром в пятницу, что властям Германии стало известно об утечке вечером в четверг.

"Что касается аппарата канцлера, то, по предварительным оценкам, важная конфиденциальная информация опубликована не была. Это касается и самого канцлера", - сказала Фитц.

Фитц не исключила возможности того, что в опубликованном массиве данных может обнаружиться сфальсифицированный компромат, вставленный туда организаторами взлома.

Немецкая пресса также допускает - в порядке теоретических рассуждений - что хакеры выложили лишь часть добытых ими данных, и самые неприятные открытия ждут Германию впереди.