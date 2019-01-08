Image caption Мехман Гусейнов был осужден за клевету на полицию

26-летний азербайджанский блогер Мехман Гусейнов, известный видеороликами про коррупцию во власти, почти два года находится в тюрьме. В конце декабря он объявил голодовку: за два месяца до окончания срока против него возбудили еще одно дело, по которому ему грозит от пяти до семи лет. В его защиту выступили комиссар Совета Европы и международные правозащитные организации. При этом Мехман не первый азербайджанский активист, который может получить новый срок незадолго до выхода на свободу.

До своего ареста Мехман Гусейнов вел страницу в "Фейсбуке" под названием Sancaq ("Булавка"), на данный момент насчитывающую более 340 тысяч подписчиков. Его посты отличались шутливым, ироничным стилем, а наибольшей популярностью пользовались его ролики на тему коррупции. Сейчас страницу продолжают вести его единомышленники.

С 2007-го по 2014 год Гусейнов работал в местной правозащитной организации Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), которую возглавлял его старший брат Эмин, позднее эмигрировавший из Азербайджана. Летом 2014 года после полицейского обыска офис ИСБР был закрыт.

В январе 2017 года Мехман был задержан за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции и вскоре приговорен к штрафу в 200 манат (117 долларов). По его словам, общественный порядок он не нарушал; уже выйдя из тюрьмы, он рассказал, что при задержании полицейские заклеили ему рот скотчем, надели на голову мешок, а затем били и пытали электрошокером.

В марте по иску полиции блогера приговорили к двум годам тюрьмы за "клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

Гусейнов пытался обжаловать приговор, но Верховный суд оставил решение в силе. 26 декабря, за два месяца до окончания срока, ему предъявили новое обвинение - на этот раз в избиении сотрудника колонии и хранении при себе денег. Считая обвинения сфабрикованными, в знак протеста он объявил сухую голодовку.

Через четыре дня блогера перевели из тюрьмы в СИЗО, там его самочувствие ухудшилось. По словам его адвоката Шахлы Гумбатовой, у Мехмана, еще до ареста страдавшего варикозом, лопнули вены на ногах. Сейчас блогер находится под наблюдением врачей.

По просьбе родственников он начал пить молоко и есть йогурты. Пенитенциарная служба и представитель общественного комитета при министерстве юстиции утверждают, что Гусейнов начал принимать пищу и подписал соответствующий акт. Однако, как сообщила 8 января его адвокат, полностью прекращать голодовку блогер пока не собирается.

Суд по новому делу еще не начался, идет расследование. По этим обвинениям Гуйсенову грозит еще от пяти до семи лет лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Блогер Мехман Гусейнов - один из самых известных активистов, которые находятся в тюрьме

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала азербайджанские власти прекратить преследование блогера, указав на неубедительность доказательств против него.

Вступились за Гусейнова и правозащитные организации "Репортеры без границ" и PEN America, а также американский сенатор Марко Рубио.

В начале января в Баку активисты несколько раз пытались выступить в поддержку блогера, однако обе акции были разогнаны полицией, а протестующие приговорены к штрафам и административным арестам.

Всего, по оценкам азербайджанских правозащитников, в тюрьмах страны находится более 100 политических заключенных. Наибольшую известность получило дело журналистки Хадиджы Исмаиловой, которую освободили весной 2016 года под давлением общества и международных организаций.

По словам правозащитников и оппозиционных активистов, возбуждение новых дел незадолго до освобождения заключенного - распространенная практика в Азербайджане.

Ранее с похожей ситуацией столкнулся советник председателя оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Мамед Ибрагим, в 2015 году осужденный за хулиганство. Сам он обвинения отрицал.

По словам его сына Турана, в сентябре, за два дня до истечения срока ему сообщили, что отца на эти два дня посадили в штрафной изолятор. Когда семья приехала его встречать, выяснилось, что Ибрагима перевели в СИЗО. В пенитенциарной службе Турану сообщили, что против отца выдвинуто новое обвинение, предусматривающее срок до полугода.

"Якобы во время осмотра в его постели было найдено колюще-режущее оружие", - рассказывает Туран. По словам адвоката Ибрагима, у заключенного нашли кухонный нож - однако никаких доказательств того, что он принадлежит ему, не было. Сын Мамеда считает, что власти удерживают его отца в тюрьме по политическим мотивам.

Правообладатель иллюстрации TURAN IBRAHİM Image caption У оппозиционера Мамеда Ибрагима за несколько дней до освобождения нашли под матрасом оружие

Правозащитник Башир Сулейманлы считает, что подобная практика будет только расширяться.

Если раньше, по его словам, создавались проблемы с передачей еды, ограничивалось общение с родственниками или доступ к телефону, теперь же в качестве давления на активистов используются дополнительные сроки.

"Это еще и послание тем журналистам и активистам, которые остаются на свободе, что даже если вы получите маленькие сроки, у вас есть все шансы не выйти из тюрьмы".

Азербайджанские власти наличие политических заключенных в стране не признают.

В пенитенциарной службе корреспондента Би-би-си заверили, что в обоих перечисленных выше случаях проводилось надлежащее расследование, а по всем остальным вопросам посоветовали связываться с адвокатами.