Huawei наказала сотрудников из-за твита с айфона

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие китайские компании поощряют сотрудников, которые пользуются смартфонами китайских производителей

Китайская компания Huawei сообщила о наказании двоих сотрудников после появления на официальной странице в "Твиттере" сообщения, размещенного с айфона, смартфона одного из основных конкурентов фирмы.

В твите, размещенном 1 января, компания поздравляла подписчиков с Новым годом. Под поздравлением появилась надпись, что твит размещен с помощью приложения "Твиттер" для iPhone".

Сообщение быстро удалили, но его успел сохранить видеоблогер Маркес Браунли, который поделился им с тремя миллионами своих подписчиков.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на внутреннее письмо, распространенное в компании, сообщило, что в должности были понижены директор отдела сетевого маркетинга Huawei и один из его сотрудников.

Правообладатель иллюстрации Twitter

Им также урезали зарплату на пять тысяч юаней (730 долларов) сообщает агентство Франс пресс. Произошедшее нанесло ущерб бренду Huawei, говорится в письме за подписью директора по публичным отношениям Чен Лифан.

Наказания последовали, несмотря на то, что твит разместили не сами сотрудники компании, а фирма-подрядчик Sapient.

Ее сотрудник из-за неизвестных проблем с VPN-сетью на компьютере воспользовался айфоном, чтобы отправить твит вовремя.

В Китае интернет строго цензурируется, поэтому для доступа к "Твиттеру" необходимо использовать VPN.

Жесткая конкуренция

Huawei и другие китайские компании теснят Apple на мировом рынке смартфонов. В июле модель Honor 9 Lite от Huawei впервые захватила лидерство на российском рынке.

Схожая ситуация и в Китае, где американская компания потеряла существенную долю рынка за последние девять месяцев.

В декабре в Канаде была арестована дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу.

Арест был осуществлен по просьбе США и может быть связан с расследуемым там делом о возможном нарушении Huawei санкций против Ирана.

После этого, пишет Франс пресс, китайские компании начали призывать своих сотрудников пользоваться китайскими смартфонами и не покупать продукцию Apple. Некоторые компании частично оплачивают сотрудникам покупку сделанных в Китае смартфонов.

Кроме того, в некоторых западных странах опасаются, что Китай получит доступ к мобильным сетям пятого поколения 5G и другим сетям посредством технологий Huawei и тем самым расширит свои возможности шпионажа.