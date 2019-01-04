У берегов Бенина пираты похитили 6 моряков. Среди них могут быть россияне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пираты не первый раз нападают на суда в этом районе. Архивное фото.

Российское посольство в Бенине сообщило о похищении у берегов этой страны шестерых членов экипажа грузового судна. Гражданство похищенных членов экипажа выясняется.

"Как нам сообщили в главном штабе военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC Mandy, находившееся недалеко от территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение", - цитирует ТАСС российских дипломатов в Республике Бенин.

"В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек - граждане России. В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство неизвестно", - сообщает ТАСС, ссылаясь на своего собеседника.

Агентство РИА Новости ссылается на материалы СКЦ Росморречфлота, сообщающего, что на борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.

1 января, сообщает СКЦ, судно подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе.

MSC Mandy - контейнеровоз, шедший под панамским флагом. Сейчас, судя по спутниковым данным, судно по-прежнему находится у берегов Бенина. Согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.