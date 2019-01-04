Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ради строительства стены с Мексикой президент готов ввести чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы. Правительство США частично прекратило работу 22 декабря из-за отказа сената выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В пятницу Трамп снова встретился в Белом доме с высокопоставленными представителями Демократической партии - спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером. Пелоси накануне избрали спикером палаты представителей нового созыва, к которой демократы получили большинство.

Договориться о прекращении продолжающегося уже две недели "шатдауна" стороны не смогли. "На самом деле он [Трамп] сказал, что будет держать правительство закрытым в течение очень длительного периода времени. Месяцы или даже годы", - рассказал Шумер. Трамп затем подтвердил журналистам, что так и сказал на переговорах.

Президент не собирается отказываться от строительства стены на границе с Мексикой и требует у Конгресса выделить 5,7 млрд долларов на нее. Конгресс не планирует уступать. "На стену - ничего", - сказала ранее в четверг Нэнси Пелоси.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Демократы Чак Шумер и Нэнси Пелоси назвали встречу с президентом спорной

"Нет мы не откроем правительство, пока проблема не решится, граница куда большая проблема. К нам приезжают террористы", - сказал Трамп, не уточнив, какие именно террористы приезжают в США через американско-мексиканскую границу.

Этот "шатдаун" уже третий за время президентства Трампа и самый длинный. Финансирования лишены 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из-за "шатдауна" закрылись, в частности, музеи Смитсоновского института

Чрезвычайное положение для строительства стены

Демократы и Трамп разошлись в оценках пятничных переговоров. Так, Шумер, выходя из Белого дома, заявил журналистам, что демократы вновь просили Трампа не держать сотни тысяч людей в заложниках и возобновить работу правительства, но президент этому сопротивляется.

Пелоси же отметила, что встреча вышла спорной. По ее словам, если прогресс и был, то только в плане обнаружившихся новых возможностей.

Трамп же сказал журналистам, что встреча с демократами из руководства конгресса получилась продуктивной и важной.

Он при этом не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены. "Да. Мы может сделать это", - сказал он журналистам.

Телеканал ABC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров на эту тему, сообщил, что этот вопрос пока "рассматривается в рабочем порядке", так как есть и другие правовые механизмы, которые можно применить, прежде чем объявлять чрезвычайное положение.

Демократы в четверг вечером предложили пакет законопроектов, который позволит профинансировать работу министерства внутренней безопасности до 8 февраля и других госорганов до 30 сентября, пока конгресс будет вести переговоры с Белым домом. В администрации Трампа немедленно сообщили, что на эти законопроекты президент наложит вето.

"Администрация нацелена на работу с конгрессом, чтобы открыть, прекратившие работу министерства, но не может принять законы, которые выделяют ненужные средства на бесполезные программы, игнорируя нужды страны в области безопасности границ", - сообщили в Белом доме.

Конгресс может преодолеть президентское вето, если за законопроекты проголосуют две трети палаты представителей и две трети сената. Если в случае с палатой, это еще возможно - там у демократов большинство, то сенат контролируют республиканцы, и шансов на такой исход немного.