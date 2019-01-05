Умер актер Театра на Таганке Иван Бортник

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В Москве в возрасте 79 лет скончался народный артист России Иван Бортник. Причиной смерти врачи называют тромб, передает Интерфакс.

Практически вся его творческая жизнь прошла на сцене московского Театра на Таганке, однако всенародную известность ему принесла роль второго плана в советском фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979 г.), где он сыграл уголовника Промокашку.

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Иван Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года.

В 1957 году он поступил на актерский факультет в ГИТИС, однако позднее перевелся в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша.

Его первым местом работы стал Московский драматический театр имени Гоголя, куда он поступил в 1961 году; тогда же он впервые снялся в кино, в фильме Всеволода Воронина "Исповедь", где сыграл роль художника Василия.

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Иван Бортник с Николаем Губенко (слева) в спектакле "Владимир Высоцкий" на сцене Театра на Таганке (1988 г.)

Позднее Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где проработал более 50-ти лет, до самой смерти.

Он сыграл множество ролей в спектаклях этого прославленного театра - "А зори здесь тихие", "Гамлет", "Деревянные кони", "Живой", "Мать", "Пугачев", "Тартюф" и многих других.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бортник был близким другом Высоцкого

Особое место в его творческой карьере занимало поэтическое представление на сцене Таганки "Владимир Высоцкий" - в память о поэте и актере, с которым Бортника связывала личная дружба.

Иван Бортник сыграл почти в 30-ти кино- и телефильмах, в основном в ролях второго плана. Среди них - такие известные советским зрителям фильмы как "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Вечный зов", "Родня".

Прощание с актером пройдёт 8 января на Таганке, сообщили в пресс-службе театра.