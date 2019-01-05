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Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии православной церкви Украины (ПЦУ). Вручение документа предстоятелю церкви запланировано на 6 января. В РПЦ документ подвергли резкой критике.

Подписание прошло в храме Святого Георгия, резиденции патриарха Варфоломея в Стамбуле. Как сообщает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, после того как документ был подписан, украинские священнослужители вышли в центр храма и запели украинскую рождественскую колядку.

"Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков", - заявил патриарх Варфоломей после подписания.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Варфоломея "за его веру", после чего в храме начались аплодисменты, передает корреспондент Би-би-си.

Image caption Петр Порошенко возглавил украинскую делегацию в Стамбуле

Также Порошенко вручил Варфоломею орден "За заслуги" I степени с формулировкой "за выдающийся личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины".

Варфоломей подписал томос во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием, после приветственной церемонии и молебна в храме святого Георгия.

В РПЦ назвали томос об автокефалии "результатом неуемных политических и личных амбиций" киевских властей.

"Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", - написал в "Телеграме" глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Image caption Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний во время службы в в храме святого Георгия в Стамбуле

Томос является патриаршей грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признания ее равной среди других 14 поместных православных церквей.

Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви.

Синод Вселенского патриархата одобрил текст еще 29 ноября и тогда же, по данным Би-би-си, грамоту поддержало большинство его членов. Подпись патриарха - последняя из необходимых под этим документом.

Процедуру предоставления автокефалии завершат в воскресенье. После совместного богослужения патриарха Варфоломея и митрополита Епифания предстоятелю ПЦУ торжественно вручат томос.

Image caption Стол, за которым подписали томос. Сам томос - белый свиток, который держит один из монахов

Image caption Во время молебна Епифаний сидел на патриаршем престоле

Православную церковь Украины создали на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Тогда же ее предстоятелем избрали митрополита Епифания, который был епископом Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и наместником патриарха Филарета.

В соборе участвовали все иерархи бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два епископа УПЦ Московского патриархата (из почти 90).

Собор утвердил устав новой церкви - своеобразную конституцию, которая регулирует функционирование ПЦУ.

Проект устава разработали в Константинополе. В конце ноября его одобрил священный синод Вселенского патриархата. В Киеве в него внесли определенные поправки.

РПЦ резко осуждает предоставления автокефалии Украинской церкви и еще 15 октября разорвала церковное общение со Вселенским патриархатом.

Image caption Момент подписания томоса

31 декабря 2018 года предстоятель РПЦ патриарх Кирилл направил письмо Варфоломею, в котором в довольно резкой форме призвал его не предоставлять томос украинской церкви и даже пригрозил ему Страшным судом.

РПЦ считает неканоническими действия Вселенского патриархата, который 11 октября отменил свое решение от 1686 года о временном переподчинении Киевской митрополии Москве.

Виталий Червоненко, Украинская служба Би-би-си, Стамбул

Устав Православной церкви Украины - один из основополагающих указателей существования церкви (своеобразная конституция), который основан на томосе об автокефалии, - вызвал споры в украинских церковных кругах.

Он определяет статус церкви, функционирование ее руководящих органов, их избрание и все аспекты повседневной церковной жизни.

Устав хоть и одобрили на соборе, однако епископы не скрывали свои планы внести в него поправки. Отдельные собеседники Би-би-си не исключали, что попытки его изменить могут состояться уже в 2019 году.

Но внесение изменений в устав - дело очень сложное.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Петр Порошенко был в президиуме объединительного собора 15 декабря

ПЦУ на своем архиерейском соборе вправе изменять устав, однако только "в духе патриаршего и синодального томоса". А право толковать положения устава относительно томоса имеет исключительно Вселенский патриарх.

Поэтому, похоже, серьезно менять устав без согласия Константинополя Украинская церковь не сможет.

Изменения в устав, внесенные архиерейским собором, еще должен утверждать поместный собор - общее собрание архиереев, клириков, монашествующих и мирян. Это же собрание может править устав самостоятельно.

Но вопросы, которые сейчас не прописаны в уставе и нуждаются в регулировке, предварительно еще рассматриваются совместной комиссией ПЦУ и Константинополя.

Во-первых, автокефальная поместная Украинская церковь имеет статус митрополии, а не патриархата. Но ПЦУ самостоятельно выбирает себе предстоятеля безо всякого согласования с Константинополем.

Митрополит Епифаний публично признал, что такой статус будет способствовать признанию ПЦУ другими поместными церквями мира, а вопрос патриархии - дело неблизкого будущего уже после окончания "этапа становления".

Много публичных споров по уставу вызвало то, что зарубежные приходы бывшей УПЦ КП должны перейти к Вселенскому патриархату.

Фактически, поместная церковь теряет зарубежные приходы, а их насчитывается около 60.

Собеседники Би-би-си с украинской стороны указывают, что руководитель ПЦУ может попытаться найти определенный компромисс с Вселенским патриархом по зарубежным приходам.

Однако такие переговоры вряд ли состоятся во время первой поездки в Стамбул 5-6 января, а пройдут значительно позже.