Пять подростков погибли при прохождении квеста в Польше

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пожарные машины прибыли на место пожара в 17.00 по местному времени

Пять несовершеннолетних девочек погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши.

Девочки, которым было по 15 лет, приехали на празднование дня рождения в город Кошалин и отправились на прохождение квеста.

По сценарию игры участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий.

Пожар начался около 17 часов по местному времени в пятницу. Что стало его причиной, выясняют власти.

Девочки погибли, не сумев выбраться из комнаты. В результате пожара также получил серьезные ожоги 25-летний мужчина.

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Власти проводят расследование, в ходе которого проверяют состояние электропроводки и наличие легковоспламеняющихся материалов в игровом комплексе, а также возможности для эвакуации людей.

По словам начальника пожарной службы Польши Лешека Суски, игровая комната в Кошалине имела площадь всего 7,3 кв - ее было недостаточно для людей, которые там находились. Также

По его словам, в комнате имелись огнетушители, но ими не воспользовались. Лицо, ответственное за игру, вероятно, не присутствовало в комнате во момент возникновения пожара.

Пожарные считают, что вероятной причиной гибели девочек стало отравление дымом.

Президент Польши Анджей Дуда назвал пожар страшной трагедией. Министр внутренних дел Иоахим Бруджиньский принес соболезнования близким жертв пожара и поручил командованию пожарной службы провести инспекцию всех игровых заведений в стране.