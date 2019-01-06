Российские хоккеисты выиграли бронзу на молодежном чемпионате мира

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Сборная России по хоккею обыграла сборную Швейцарии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира в канадском Ванкувере.

Матч завершился со счетом 5:2. Россияне доминировали в начале матча и вышли вперед уже в первом периоде, завершив его со счетом 2:0.

Во втором периоде сборная Швейцарии отыграла две шайбы и создавала большое количество опасных моментов. Обе шайбы швейцарцев были забиты после ошибок российских полевых игроков в обороне.

Благодаря шайбам капитана россиян Клима Костина и Кирилла Слепца, сборной России удалось укрепить преимущество и одержать уверенную победу.

Слепец стал самым результативным игроком матча с тремя голами, последний из которых он забил в пустые ворота в концовке матча после того, как швейцарцы сменили вратаря на шестого полевого.

Годом ранее на молодежном чемпионате мира в Баффало россияне смогли занять только пятое место. Тогда российская сборная проиграла США в четвертьфинале.

В 2019 году сборную на пути к золотым медалям также остановили американцы, обыгравшие россиян в полуфинальном матче со счетом 2:1.

Извинения и обвинения в симуляции

После матча с США капитан молодежной сборной Клим Костин (задрафтован командой НХЛ "Сент-Луис Блюз" и выступает за его фарм-клуб) на вручении индивидуальных наград по итогам встречи бросил шлем на лед и отказался фотографироваться с подаренными ему часами.

Зрители на трибунах стали негативно реагировать на поведение Костина, после чего он, как было видно на одной из камер в трансляции встречи, выругался на английском языке.

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Позднее Костин в своем "Твиттере" принес извинения болельщикам за свое поведение и объяснил, что был расстроен из-за поражения и поддался эмоциям.

Также после матча он в беседе с журналистами сказал, что команду в этом полуфинальном матче надломила ситуация с незасчитанной шайбой, которая, как сочли судьи, залетела в ворота американцев после удара коньком - а это запрещено правилами.

"Мы русские, здесь всё и все против нас", - сказал он.

Ключевым матчем сборной России в первенстве, помимо встречи с США и игры за бронзовые медали, стала победа над Канадой в групповом этапе со счетом 2:1.

В ходе встречи капитан канадцев, 19-летний Макс Комтуа, получил удаление за симуляцию после столкновения с Климом Костиным.

В беседе с журналистами Костин сказал, что канадец, по его мнению, в "цирке работал в прошлой жизни", а также, вероятно, дружит с бразильским футболистом Неймаром, которого неоднократно обвиняли в симуляции травм. После того как Канада вылетела с чемпионата, стало известно, что Комтуа выступал с травмой плеча.

Почему важен молодежный чемпионат?

На молодежном чемпионате мира по хоккею выступают спортсмены не старше 20 лет. В основном это хоккеисты 18-19 лет, уже начавшие профессиональные карьеры в ведущих лигах мира, в том числе в российской КХЛ и североамериканской НХЛ. Первенство стартует в конце декабря и завершается в первую неделю января.

На молодежные чемпионаты обычно приезжают лучшие молодые хоккеисты стран, принимающих участие в первенстве.

В разные годы на этих чемпионатах играли Сидни Кросби, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Райан Нюджент-Хопкинс, Маркус Гранлунд, Владимир Тарасенко и многие другие хоккеисты, которые затем стали звездами мирового хоккея.

Сборная России считается одной из сильнейших команд на турнире и регулярно занимает призовые места. В 2011 году россияне, в составе которых играли звезды НХЛ Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов, выиграли золото на чемпионате в Баффало.