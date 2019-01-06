Трамп подтвердил гибель организатора нападения на эсминец "Коул"
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель одного из самых разыскиваемых преступников из списка ФБР, боевика "Аль-Каиды" Джамаля аль-Бадави, который был одним из организаторов нападения на эсминец "Коул" в 2000 году.
Информация о том, что аль-Бадави мог быть убит в результате точечного авиаудара в Йемене, появилась в начале этой недели, но официально не подтверждалась. Сообщалось, что боевик во время удара был один и находился за рулем своего автомобиля.
"Наши великие военные восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и пострадавшим во время трусливого нападения на эсминец "Коул", - написал Трамп в "Твиттере", пообещав и дальше бороться с "Аль-Каидой".
Нападение на "Коул" произошло 12 октября 2000 года во время дозаправки эсминца в порту Аден в Йемене.
В корабль врезалась моторная лодка, начиненная 225 килограммами взрывчатки. В корабль лодку направили двое боевиков-смертников.
В результате взрыва погибли 17 военных моряков и 40 пострадали.
Как считают американские власти, Джамаль аль-Бадави купил моторную лодку, которая использовалась для нападения на эсминец.
Официальные обвинения ему были предъявлены в 2003 году. ФБР внесло боевика в список самых разыскиваемых террористов и объявило вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию, которая привела бы к его поимке.
В 2004 году аль-Бадави был пойман йеменскими властями, но в феврале 2006 года бежал из-под стражи, выкопав с другими заключенными туннель в близлежащую мечеть.
Уроженец Саудовской Аравии Абд аль-Нашири, который, как предполагается, разработал план нападения на "Коул", содержится в американской тюрьме на Гуантанамо и может быть приговорен к смертной казни.