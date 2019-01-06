Трамп подтвердил гибель организатора нападения на эсминец "Коул"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Власти США предлагали награду в размере $5 млн за информацию о местонахождении боевика

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель одного из самых разыскиваемых преступников из списка ФБР, боевика "Аль-Каиды" Джамаля аль-Бадави, который был одним из организаторов нападения на эсминец "Коул" в 2000 году.

Информация о том, что аль-Бадави мог быть убит в результате точечного авиаудара в Йемене, появилась в начале этой недели, но официально не подтверждалась. Сообщалось, что боевик во время удара был один и находился за рулем своего автомобиля.

"Наши великие военные восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и пострадавшим во время трусливого нападения на эсминец "Коул", - написал Трамп в "Твиттере", пообещав и дальше бороться с "Аль-Каидой".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Нападение на "Коул" произошло 12 октября 2000 года во время дозаправки эсминца в порту Аден в Йемене.

В корабль врезалась моторная лодка, начиненная 225 килограммами взрывчатки. В корабль лодку направили двое боевиков-смертников.

В результате взрыва погибли 17 военных моряков и 40 пострадали.

Как считают американские власти, Джамаль аль-Бадави купил моторную лодку, которая использовалась для нападения на эсминец.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Моторная лодка со взрывчаткой пробила брешь в борту эсминца

Официальные обвинения ему были предъявлены в 2003 году. ФБР внесло боевика в список самых разыскиваемых террористов и объявило вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию, которая привела бы к его поимке.

В 2004 году аль-Бадави был пойман йеменскими властями, но в феврале 2006 года бежал из-под стражи, выкопав с другими заключенными туннель в близлежащую мечеть.

Уроженец Саудовской Аравии Абд аль-Нашири, который, как предполагается, разработал план нападения на "Коул", содержится в американской тюрьме на Гуантанамо и может быть приговорен к смертной казни.