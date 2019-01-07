Армия Габона заявила о взятии власти в стране. До этого ей 50 лет правила одна семья
Офицеры армии Габона сообщили, что пришли к власти в африканской стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми. До этого ей 50 лет правили представители одной семьи.
В заявлении возглавивших переворот офицеров младшего командного состава говорится, что он совершен с целью восстановления демократии.
В 04:30 по местному времени военные захватили государственное радио, по которому прозвучало краткое коммюнике о создании "Совета национальной реставрации".
- Габон: Верховный суд подтвердил победу Али Бонго
- Нефть подорожала после решения ОПЕК сократить добычу
На улицах столицы Либревиль были выведены танки и бронемашины.
Президент Али Бонго принял бразды правления у своего отца Омара Бонго в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.
Али Бонго отсутствует в Габоне уже два месяца: он проходит лечение в Саудовской Аравии после перенесенного им инсульта.
Накануне Нового года он выступил с телеобращением к согражданам, в котором заявил, что чувствует себя хорошо.
В своем заявлении взявшие власть военные выразили разочарование этим выступлением президента. В нем также говорилось, что Бонго представляет собой жалкое зрелище человека, который пытается уцепиться за власть.
"Оно [телеобращение Бонго] подтвердило сомнения в его способности возобновить исполнение обязанностей президента республики", - заявил лейтенант Келли Ондо Обианг, который провозгласил себя лидером Патриотического движения вооруженных сил Габона.
Офицер попросил поддержки у молодежи, призвав ее взять свои судьбы в собственные руки.
Восставшие офицеры призвали армию к установлению контроля над общественным транспортом, складами оружия и боеприпасов и аэропортами в интересах всего народа.
Представитель президента Бонго сообщил агентству Рейтер, что тот вскоре выступит со специальным заявлением.
Габон является одной из богатейших стран Африки по ВВП на душу населения. Экономика Габона в значительной степени зависит от экспорта сырья, в том числе нефти.