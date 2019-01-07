Армия Габона заявила о взятии власти в стране. До этого ей 50 лет правила одна семья

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Габона Али Бонго находится на лечении в Саудовской Аравии

Офицеры армии Габона сообщили, что пришли к власти в африканской стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми. До этого ей 50 лет правили представители одной семьи.

В заявлении возглавивших переворот офицеров младшего командного состава говорится, что он совершен с целью восстановления демократии.

В 04:30 по местному времени военные захватили государственное радио, по которому прозвучало краткое коммюнике о создании "Совета национальной реставрации".

На улицах столицы Либревиль были выведены танки и бронемашины.

Президент Али Бонго принял бразды правления у своего отца Омара Бонго в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.

Али Бонго отсутствует в Габоне уже два месяца: он проходит лечение в Саудовской Аравии после перенесенного им инсульта.

Накануне Нового года он выступил с телеобращением к согражданам, в котором заявил, что чувствует себя хорошо.

В своем заявлении взявшие власть военные выразили разочарование этим выступлением президента. В нем также говорилось, что Бонго представляет собой жалкое зрелище человека, который пытается уцепиться за власть.

"Оно [телеобращение Бонго] подтвердило сомнения в его способности возобновить исполнение обязанностей президента республики", - заявил лейтенант Келли Ондо Обианг, который провозгласил себя лидером Патриотического движения вооруженных сил Габона.

Офицер попросил поддержки у молодежи, призвав ее взять свои судьбы в собственные руки.

Восставшие офицеры призвали армию к установлению контроля над общественным транспортом, складами оружия и боеприпасов и аэропортами в интересах всего народа.

Представитель президента Бонго сообщил агентству Рейтер, что тот вскоре выступит со специальным заявлением.

Габон является одной из богатейших стран Африки по ВВП на душу населения. Экономика Габона в значительной степени зависит от экспорта сырья, в том числе нефти.