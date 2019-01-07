Индийские ученые: теории Эйнштейна и Ньютона ошибочны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые в Индии считают теории Эйнштейна ошибочными

На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна.

В выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области.

Ведущие ученые Индии раскритиковали это заявление.

Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.

Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.

Нагешвар Рао, вице-президент университета Андра, заявил, что демон из индуистского эпоса "Рамаяна" имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на открытии конференции

Другой ученый из университета в штате Тамил-Наду, доктор К. Кришнан, выступая на конференции, заявил, что Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн ошибались в своих физических теориях, и что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, следует переименовать в честь премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Кришнана, Ньютон не понимал природу гравитационных сил отталкивания, а теории Эйнштейна вводят людей в заблуждение.

Индийская ассоциация научных конгрессов, в свою очередь, выразила серьезную озабоченность этими высказываниям. В ее ответном заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение эстетическую ценность древних текстов, но было бы нелепо видеть в них научные истины.

"Мы не разделяем их взгляды и дистанцируемся от их высказываний. Мы считаем их неуместными", - заявил Пременду Матур, генеральный секретарь Индийской ассоциации научных конгрессов.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/Getty images Image caption Братья Райт построили и испытали первый самолет в мире

В прошлом году замминистра образования Сатьяпал Сингх заявил, что впервые самолеты упоминаются в древнем индуистском эпосе "Рамаяна". По его словам, первый прототип самолета был изобретен индийцем по имени Шивакар Бабуджи Талпаде за восемь лет до братьев Райт.

Image caption Бог мудрости Ганеша является одним из главных в индуистском пантеоне

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил на встрече с врачами и медицинскими работникам в больнице Мумбаи, что сюжет о боге мудрости и благополучия Ганеше, который имел голову слона и тело человека, свидетельствует о том, что в Древней Индии существовала косметическая хирургия.

В январе 2017 года министр здравоохранения штата Раджастхан заявил о важности понимания научного значения коровы, которая, по его словам, является единственным животным в мире, которое вдыхает и выдыхает кислород.