Правообладатель иллюстрации Archaeological Solutions Image caption У многих скелетов головы аккуратно сложены между ногами

В английском графстве Саффолк археологи наткнулись на загадочное захоронение древнеримских времен: у большинства погребенных там людей головы почему-то отделены от туловища.

На древнее кладбище наткнулись случайно при строительстве дома. Ученым давно известно, что городок Грейт-Уэлнетэм вырос на месте римского поселения, основанного еще в I веке. Однако грунт там преимущественно песчаный, так что хорошо сохранившиеся останки изрядно удивили археологов.

Из 52 скелетов, датируемых примерно IV веком нашей эры, "нормально" похоронены только 17. У остальных черепа аккуратно уложены рядом с телом или между ног, а некоторые и вовсе похоронены отдельно от остального скелета.

Логично было бы предположить, что останки принадлежат, например, казненным преступникам или убитым в бою врагам. Однако среди захороненных есть не только мужчины, но и женщины и дети разного возраста - судя по всему, это были обычные местные жители.

Обычно древние римляне хоронили своих умерших примерно так же, как это сейчас делаем мы. Покойника одевали в парадную одежду, аккуратно укладывали на спину и закапывали - нередко вместе с какими-то важными или символическими для него украшениями или предметами быта.

Правообладатель иллюстрации Archaeological Solutions Image caption На других древнеримских кладбищах безголовых покойников пока не находили

Как рассказал Би-би-си археолог Эндрю Пичи, принимающий участие в раскопках, на любом древнеримском кладбище можно найти несколько "неправильных" могил, отличающихся от общей традиции. Но такие могилы - все же исключение, а в саффолкском захоронении их явно большинство.

"Кладбища, где так много "неправильных" могил, встречаются очень редко - их не больше трех-четырех на всю страну. А здесь таких могил так много, что, кажется, для местных жителей это была обычная практика", - говорит он.

В Саффолке и окружающих графствах известно немало древнеримских кладбищ, однако ни на одном из них безголовых покойников не находили. Так что это вряд ли можно считать местной традицией, и уверенно объяснить загадочную находку археологи пока не могут.

Предварительный анализ останков показал, что головы были отделены от тел уже после смерти. Их аккуратно отпиливали спереди, чуть ниже челюсти - в отличие от казненных преступников, сложивших голову под ударом меча или топора.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что местные жители могли принадлежать к одному из римских культов, почитавшего голову как часть души - и, возможно, обезглавливание тела после смерти было частью местного религиозного ритуала погребения.

Нельзя исключать и тот вариант, что на этом кладбище захоронены рабы, привезенные издалека, или просто выходцы из далеких культур, которые принесли с собой собственные языческие ритуалы, не свойственные римлянам.

Правообладатель иллюстрации Archaeological Solutions Image caption Черепа были аккуратно отделены от тел уже после смерти

Сейчас ученые подробно изучают найденные кости, чтобы подтвердить или опровергнуть эти и другие версии.

Пока что очевидно, что большинство из захороненных - среднего возраста и старше, хотя среди обезглавленных есть совсем маленький ребенок и еще двое детей примерно 9-10 лет.

Развитая грудная клетка и широкие плечи позволяют предположить, что при жизни люди занимались сельским хозяйством. А скверное состояние зубов - то, что они неплохо питались, в том числе и сладостями.