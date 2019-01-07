Кевин Спейси пришел в суд по делу о домогательствах. Ему предъявили обвинения

Правообладатель иллюстрации Boston Globe via Getty Images Image caption Спейси улыбался журналистам, но обвинения не комментировал

Актер Кевин Спейси явился на суд по делу о сексуальных домогательствах к 18-летнему сыну телеведущей из Массачусетса. Спейси не признает вину. Актер впервые за долгое время появился на публике, не скрывая лицо.

Заседание проходило в суде на острове Нантакет, штат Массачусетс. Спейси просил судью разрешить ему не приходить лично на заседание, чтобы не "усиливать отрицательную публичность", которую уже создало дело. Судья ходатайство актера отклонил.

Журналисты с раннего утра заняли крыльцо у здания суда. Десятки сотрудников СМИ ждали появления актера в зале суда - съемка на заседании разрешалась. Спейси приехал за пять минут до назначенного времени и молча зашел в зал.

Правообладатель иллюстрации Boston Globe via Getty Images Image caption У входа в зал актера встретили десятки журналистов

В понедельник актеру предъявили обвинения в развратных действиях и оскорбительном поведении. Речь идет о событиях 2016 года - якобы актер домогался 18-летнего юношу в одном из баров Нантакета. Звезда "Карточного домика" обвинения отвергает.

Спейси предстал перед судом, но на заседании не выступал - актер спокойно стоял рядом со своим адвокатом и периодически едва заметно улыбался камерам.

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption В суде Спейси молчал

Защита Спейси на заседании в понедельник ходатайствовала о том, чтобы сохранить и приобщить к делу информацию с мобильного телефона жертвы.

Адвокатов актера интересует период в полгода с момента якобы имевшего место домогательства и информация с телефона, которая относится к этому периоду.

Защитник Спейси Алан Джексон заявил, что там содержатся данные, которые, скорее всего, оправдывают его клиента. Судья просьбу удовлетворил.

Новое заседание он назначил на 4 марта. Спейси разрешили не приходить на него, но обязали быть доступным по телефону.

В чем обвиняют актера?

В 2017 году бывшая телеведущая из Массачусетса Хизер Анру заявила, что годом ранее в одном из баров на острове Нантакет Спейси сначала напоил, а потом домогался ее на тот момент 18-летнего сына.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На пресс-конференции в Бостоне в 2017 году бывшая телеведущая Хизер Анру обвинила Спейси в домогательствах по отношению к ее сыну

По ее словам, актер покупал юноше один напиток за другим, а когда тот опьянел, начал к нему приставать.

В штате Массачусетс употребление алкоголя в публичных местах разрешается только с 21 года. Анру также отметил, что ее сын не давал согласия на любого рода физический контакт, и вся эта история нанесла ему психологическую травму.

Адвокат Спейси Джексон указывал на то, что подросток не сразу сообщил о том, что актер к нему якобы домогался. Представляющий интересы пострадавшего Митчелл Гарабедян, который также был адвокатом других жертв сексуальных домогательств, отмечал, в свою очередь, что его клиент "последовал примеру других".

В сентябре этого года прокуратура Лос-Анджелеса сняла со Спейси другие обвинения в сексуальных домогательствах, объяснив свое решение истечением срока давности с момента совершения преступлений. "Сообщая о сексуальном насилии, мой клиент стал решительным и обнадеживающим голосом тех жертв, которые еще не готовы сообщить о том, что подвергались домогательствам", - сказал он.

Спейси в конце декабря впервые прокомментировал обвинения в домогательствах - в очень своеобразной форме. Он записал видеоролик, в котором предстал в образе своего героя Фрэнка Андервуда из "Карточного домика". Обращаясь напрямую к зрителю и "ломая четвертую стену" (этот прием активно применялся в сериале), Спейси отверг все обвинения.

"Затаив дыхание, они ждут, что я во всем признаюсь, - говорит с экрана актер. - Они скажут, что я веду себя неуважительно, не играю по правилам. Как будто я когда-либо играл по чьим-то правилам. Никогда этого не было. И вам это очень нравилось".

При этом из ролика до конца не ясно, говорит ли актер от имени своего персонажа или от своего. Тем не менее, звезды Голливуда раскритиковали его выступление.

Кто еще обвинил актера в домогательствах?

В октябре 2017 год актер Энтони Рапп первым заявил, что стал жертвой харассмента со стороны Сейси. Речь при этом шла о событиях 30-летней давности. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме и заявил, что не помнит той встречи.

Вскоре с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. По его словам, Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году.

Монтана заявил, что Спейси попытался схватить его за промежность, и режиссер в течение полугода страдал от посттравматического стрессового расстройства.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Из-за скандала с обвинениями в домагательствах Спейси лишился роли в "Карточном домике"

В ноябре 2017 года руководство лондонского театра "Олд Вик" сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра. Спейси 11 лет был худруком "Олд Вик".

Обвинения в домогательствах стоили Спейси карьеры, несмотря на то что ни одно их них, кроме "нантакетского дела", пока не дошло до суда.

Сцены с участием актера удалили из картин, которые находились в производстве в момент, когда разразился скандал. Так, персонаж Спейси исчез из фильма "Все деньги мира".

Стриминговая платформа Netflix разорвала контракт с актером на съемки в "Карточном домике". В заключительном сезоне сериала Спейси уже не появился.