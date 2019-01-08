Проверка фактов: в каком состоянии стена на границе США с Мексикой?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я построю замечательную стену, никто не строит стен лучше, чем я," - заявил Трамп во время предвыборной кампании

"Мексика платит за стену через новое торговое соглашение (USMCA). Большая часть стены уже полностью обновлена или построена. Мы проделали большую работу", - заявил 2 января президент США Дональд Трамп.

Так ли это?

Заявление: Большая часть заградительной стены вдоль границы США с Мексикой либо уже построена, либо модернизируется. Мексика, якобы, платит за это посредством нового торгового соглашения с США и Канадой.

Факты: Пограничные власти заявляют, что началась работа по совершенствованию инфраструктуры пограничной безопасности. Полученные до сих пор деньги в значительной степени связаны с уже существующими конструкциями барьеров.

Торговое соглашение США с Мексикой и Канадой (USMCA) подписано президентами трех стран, но еще не ратифицировано, в том числе и американским конгрессом (до ратификации действует старое соглашение NAFTA), и неясно, как это напрямую приведет к получению доходов от Мексики за стену.

Желания и реальность

Президент США Дональд Трамп хочет потратить миллиарды долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой.

Для этого ему необходима поддержка конгресса, но он столкнулся с серьезной оппозицией. Демократическая партия заявляет, что не намерена финансировать подобную стену.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На многих участках границы стена в том или ином виде уже существует

Но сам Трамп утверждает, что в реализации этого проекта уже достигнут значительный прогресс. Он написал в "Твиттере", что большая часть стены уже модернизирована или построена.

Так что же было построено, и платит ли за это Мексика?

Заградительная стена

Возведение этой стены было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Белый дом утверждает, что стена необходима для того, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов и наркотиков.

Граница между США и Мексикой протянулась на 3145 километров. Более тысячи километров уже ограждено забором - на участках, граничащих со штатами Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и частично на границе с Техасом.

Согласно документам, полученным телеканалом Си-эн-эн в начале 2018 года, представители администрации заявили конгрессу, что строительство "стены Трампа" означает возведение барьера примерно на участке в 1400 километров, а также перестройку барьера на участках общей протяженностью около 1900 километров.

На это необходимо 33 млрд долларов.

Почему Трамп вновь поднимает этот вопрос?

Трамп требует от конгресса 5 млрд долларов на строительство стены, но палата представителей отказывается это делать.

Контроль над палатой представителей перешел в руки Демократической партии, которая заявляет, что не выделит ни цента на строительство стены.

Вместо этого демократы предлагают выделить 1,3 млрд долларов на укрепление пограничной безопасности. Эти деньги должны пойти на совершенствование средств контроля на границе и возведение ограждений, но не стены.

Финансирование приграничной безопасности входит в общий бюджет, который пытается утвердить конгресс. Так как договоренности по бюджету не было достигнуто, часть федерального правительства временно прекратила работу с 22 декабря.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граница США с Мексикой уже защищена подобием стены в некоторых местах

Сам Трамп заявляет, что не подпишет бюджетные документы, если они не будут предусматривать финансирование строительства заградительной стены.

В конце 2018 года палата представителей, находившаяся тогда под контролем республиканцев, одобрила законопроект, отвечающий требованиям президента, но он не был одобрен сенатом.

Что уже построено вдоль границы?

В январе 2018 года президент Трамп просил конгресс выделить 18 млрд долларов в течение ближайших 10 лет на первую фазу возведения приграничной стены, но законопроект не был одобрен.

Согласно оценкам, строительство стены обойдется в 12-40 млрд долларов.

В марте 2018 года Дональд Трамп заручился поддержкой конгресса на то, чтобы потратить 1,6 млрд долларов на работы по укреплению границы.

Таможенно-пограничная служба США заявляет, что эта сумма позволяет построить стену на участке длиной примерно в 160 км.

С тех пор, как сообщила таможенно-пограничная служба, были заменены на бетонную стену примерно 22 километра металлических заграждений в районе Сан-Диего, возведено более трех километров стены в Калифорнии и более 30 километров в Нью-Мексико.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прототип стены, которую хочет возвести президент

Но одобренное конгрессом финансирование предусматривает лишь возведение и замену существующих заграждений, а также совершенствование технологий охраны границы, причем лишь на тех участках, где подобные расходы бюджета были одобрены в прошлом.

Соответственно, таможенно-пограничная служба не может расходовать выделенное ей финансирование на строительство новых стен, как того требует президент.

На сайте таможенно-пограничной службы можно увидеть различные прототипы дизайна стены.

Заплатит ли за это Мексика?

Изначально Дональд Трамп заявлял, что Мексика самым прямым образом заплатит за строительство своей стены. Но за последние несколько месяцев он значительно изменил свою позицию.

"Я построю замечательную стену, никто не строит стен лучше, чем я, поверьте мне, я их строю дешево, - заявил Трамп во время предвыборной кампании. - Я построю отличную, отличную стену на нашей южной границе. И заставлю Мексику заплатить за эту стену".

Но к концу 2018 года Трамп стал говорить, что строительство стены просто самоокупится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В месте, разделяющем Сан-Диего и Тихуану, стена заходит в Тихий океан

"Пусть кто-нибудь объяснит демократам (нам нужны их голоса), что наша страна тратит 250 миллиардов долларов в год на борьбу с нелегальной иммиграцией, не говоря об ужасном потоке наркотиков. Лучшая система безопасности, включая стену, обойдется в 25 миллиардов. Это окупится за два месяца", - написал президент в "Твиттере".

Сейчас он говорит, что Мексика "платит за стену" в результате недавно заключенного торгового договора между США, Мексикой и Канадой.

Но президент никак не объяснил механизм такого финансирования. Более того, сам договор еще не вступил в силу, он не был ратифицирован американским конгрессом.

Президент Трамп, возможно, считает, что в результате заключенного договора сократится торговый дефицит США в торговле с Мексикой, это увеличит бюджетные доходы США, что, в свою очередь, позволит финансировать строительство стены, предполагает американский экономист Эндрю Хантер из Capital Economics.

"Однако прямая связь между торговым дефицитом и государственным бюджетом практически отсутствует", - говорит Хантер.

Возможно, что новый договор увеличит объем торговли между обеими странами, что, в свою очередь, увеличит поступления в казну.

Но, как отмечает Эндрю Хантер," изменения в торговом договоре незначительны и вряд ли серьезно отразятся на экономике.

Президент Трамп также говорил, что может прибегнуть к "Патриотическому закону" (Patriot Act) и остановить перевод денег мигрантами из США в Мексику.

Согласно данным Banco de Mexico, эти переводы достигают 25 млрд долларов в год. Но, как говорят аналитики, подобный запрет будет чрезвычайно сложно организовать на практике, кроме того, он может обернуться судебными исками.

Для Трампа этот план - способ воздействия на Мексику с целью заставить ее заплатить за стену, однако Мексика категорически отказывается это делать.