Франция ужесточает меры против "желтых жилетов"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Антиправительственные протесты во Франции продолжаются семь недель

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов, которые уже семь недель продолжаются во Франции.

Правительство намерено принять новое законодательство, которое запрещало бы хулиганам участие в акциях протеста, а также ношение масок участниками демонстраций.

По словам Филиппа, во время ожидающейся новой волны протестов будет задействовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сравнил протестующих с футбольными хулиганами

В прошлые выходные протестующие снесли ворота в здании правительства, вступали в стычки с полицией и жгли машины и мотоциклы.

Протесты начались 17 ноября после объявления о повышении налогов на топливо. Люди по всей Франции в знак протеста надели светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название акции "желтые жилеты".

С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, и хотя число участников протестов сократилось, жизнь во многих городах Франции вышла из нормальной колеи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протесты в Париже сопровождались поджогами

В ходе беспорядков погибло по меньшей мере 6 человек и еще около 1400 получили травмы.

Какие меры хочет предпринять правительство?

Выступая по телевидению, Эдуар Филипп заявил, что правительство поддержит новое законодательство, предусматривающее наказание для тех, кто не соблюдает требование заявлять о протестной акции, кто принимает участие в запрещенных демонстрациях и кто приходит на демонстрации в масках, скрывающих лицо.

Известным правонарушителям будет запрещено принимать участие в демонстрациях, точно так же, как известным футбольным хулиганам запрещено появляться на стадионах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе стычек со стражами порядка на мосту боксер, участвоваший в протестах, избил полицейского.

Упор будет делаться на то, что за ущерб, причиненный бизнесу или собственности во время уличных протестов, должны платить возмутители спокойствия, а не налогоплательщики.

Протесты, начавшиеся с недовольства повышением налогов на автомобильное топливо, переросли в выступления против президента Макрона, которого обвиняют в том, что он потакает французской городской элите.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Здание министерства, гда находится офис пресс-секретаря правительства, было атаковано с помощью автопогрузчика

Одним из свидетельств нового жесткого подхода властей можно назвать арест одного из лидеров протестного движения, водителя грузовика Эрика Друэ, за организацию на прошлой неделе несанкционированной демонстрации в Париже.

Насколько высок накал страстей?

В субботу погромщики устроили поджоги на знаменитом парижском бульваре Сен-Жермен.

В других городах, таких как Руан и Кан, тоже наблюдались волнения. В общей сложности на улицы Франции вышло около 50 тыс. человек, заметно меньше, чем в самом начале протестов, когда в демонстрациях приняло участие до 280 тыс.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В воскресенье женщины-участницы протестов "желтых жилетов" устроили в Париже минуту молчания в память о жертвах насилия со стороны полиции

В отношении одного из начальников полиции Тулона начато расследование после того, как появилось видео, на котором он предположительно избивает людей, вышедших на акцию протеста.

В декабре президент Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился.

Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".