Франция ужесточает меры против "желтых жилетов"
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов, которые уже семь недель продолжаются во Франции.
Правительство намерено принять новое законодательство, которое запрещало бы хулиганам участие в акциях протеста, а также ношение масок участниками демонстраций.
По словам Филиппа, во время ожидающейся новой волны протестов будет задействовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
В прошлые выходные протестующие снесли ворота в здании правительства, вступали в стычки с полицией и жгли машины и мотоциклы.
Протесты начались 17 ноября после объявления о повышении налогов на топливо. Люди по всей Франции в знак протеста надели светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название акции "желтые жилеты".
С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, и хотя число участников протестов сократилось, жизнь во многих городах Франции вышла из нормальной колеи.
В ходе беспорядков погибло по меньшей мере 6 человек и еще около 1400 получили травмы.
Какие меры хочет предпринять правительство?
Выступая по телевидению, Эдуар Филипп заявил, что правительство поддержит новое законодательство, предусматривающее наказание для тех, кто не соблюдает требование заявлять о протестной акции, кто принимает участие в запрещенных демонстрациях и кто приходит на демонстрации в масках, скрывающих лицо.
Известным правонарушителям будет запрещено принимать участие в демонстрациях, точно так же, как известным футбольным хулиганам запрещено появляться на стадионах.
Упор будет делаться на то, что за ущерб, причиненный бизнесу или собственности во время уличных протестов, должны платить возмутители спокойствия, а не налогоплательщики.
Протесты, начавшиеся с недовольства повышением налогов на автомобильное топливо, переросли в выступления против президента Макрона, которого обвиняют в том, что он потакает французской городской элите.
Одним из свидетельств нового жесткого подхода властей можно назвать арест одного из лидеров протестного движения, водителя грузовика Эрика Друэ, за организацию на прошлой неделе несанкционированной демонстрации в Париже.
Насколько высок накал страстей?
В субботу погромщики устроили поджоги на знаменитом парижском бульваре Сен-Жермен.
В других городах, таких как Руан и Кан, тоже наблюдались волнения. В общей сложности на улицы Франции вышло около 50 тыс. человек, заметно меньше, чем в самом начале протестов, когда в демонстрациях приняло участие до 280 тыс.
В отношении одного из начальников полиции Тулона начато расследование после того, как появилось видео, на котором он предположительно избивает людей, вышедших на акцию протеста.
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В декабре президент Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился.
Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".