Ким Чен Ын прибыл в Китай. О чем он будет говорить с Си Цзиньпином?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ким Чен Ын прибыл в Китай со своей супругой Ли Соль Чжу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай по приглашению лидера этой страны Си Цзиньпина, сообщают китайские и северокорейские СМИ.

Как сообщается, Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу пробудет в Китае до 10 января.

Этот визит проходит на фоне сообщений об идущих между Пхеньяном и Вашингтоном переговорах по организации второй встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Лидеры двух стран встречались в июне прошлого года. Это была первая в истории личная встреча действующего президента США с главой Северной Кореи.

Визит в Китай для Ким Чен Ына - четвертый.

По некоторым сообщениям, во вторник ему исполняется 35 лет, хотя официально дата рождения Ким Чен Ына не подтверждалась.

Китай является важнейшим дипломатическим союзником Северной Кореи, а также одним из главных торговых партнеров и источников помощи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся в марте прошлого года

"Ким горит желанием показать администрации Трампа, что у него есть дипломатические возможности и экономические связи помимо тех, что могут предложить Вашингтон и Сеул", - сказал Рейтеру директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

За первые шесть лет на посту лидера страны Ким Чен Ын ни разу не встречался с Си Цзиньпином, однако в прошлом году он посетил Китай трижды.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер сообщает, что два визита, которые состоялись перед встречей Трампа с лидером Южной Кореи, рассматривались некоторыми как попытка скоординировать стратегию Пхеньяна и Пекина.

Нынешний трехдневный визит, сообщает наш корреспондент, позволит предположить, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына вскоре действительно состоится.

Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что место его новой встречи с северокорейским лидером скоро будет объявлено.