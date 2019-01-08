Водитель Uber в США признался в убийстве шести человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джейсон Далтон заявил, что почувствовал себя "марионеткой" приложения Uber

Водитель Uber в США 48-летний Джейсон Далтон признался в шести убийствах, совершенных в городе Каламазу, штат Мичиган, в феврале 2016 года, а также покушениях на убийство и преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия.

Всего бывшего таксиста обвиняют в 16 преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

В ходе судебного процесса он заявил, что решил признаться в убийствах по своей воле, хотя его адвокат был против. Обвиняемый добавил, что "хотел этого довольно давно".

Как отметила сторона обвинения, Далтону не предлагали никакой сделки с правосудием в обмен на признание вины. Оглашение его приговора назначено на 5 февраля.

Как заявлял Далтон в ходе суда, он стал "марионеткой" приложения Uber, которое, как он считает, контролировало его "разум и тело" и заставляло стрелять в людей на протяжении пяти часов.

Четверо были убиты в ресторане Cracker Barrel и двое - в автосалоне Kia. Никто из них не был клиентом Uber, однако в промежутках между убийствами Далтон продолжал развозить людей, заказавших такси в приложении Uber.

Все убийства произошли вечером 20 февраля 2016 года.

Первая попытка убийства была совершена возле жилого дома в Каламазу, небольшом городе к западу от Детройта, около 17:30 по местному времени. В женщину выстрелили два раза - как сообщалось, на глазах у ее детей. Ее увезли в больницу с серьезными ранениями.

Около 22:00 по местному времени в автосалоне были убиты отец с сыном, а еще один человек ранен.

В районе 22:15 на парковке около ресторана Cracker Barrel были убиты 62-летняя Мэри Лу Най, 74-летняя Дороти Браун, 68-летняя Барбара Хоторн и 60-летняя Мэри Джо Най. 14-летняя девочка была тяжело ранена.

После ареста Далтона тем же вечером в Uber заявили, что остались в ужасе от его насильственных действий. В компании отметили, что он прошел проверку основных биографических данных, так как ранее никогда не нарушал закон.