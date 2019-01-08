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Московскому адвокату Наталии Весельницкой, которая фигурирует в расследовании вмешательства России в американские президентские выборы, предъявили новые обвинения по другому делу.

По версии федеральной прокуратуры Нью-Йорка Весельницкая пыталась препятствовать правосудию в деле об отмывании денег компанией Prevezon Holdings. Она принадлежит Денису Кацыву, сыну заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва.

В США по этому обвинению Весельницкой грозит до 10 лет лишения свободы.

В чем суть дела Prevezon?

Prevezon Holdings и ее дочерние структуры в США обвиняли в отмывании части из 230 млн долларов, похищенных, по версии прокуроров, из российской казны в результате налоговой аферы, в которой участвовали российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

По версии, которой придерживаются и американские прокуроры, эту аферу раскрыл московский аудитор Сергей Магнитский, который работал на инвестиционный фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером.

В итоге Магнитского российские власти самого обвинили в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в следственном изоляторе "Матросская тишина".

По версии администрации СИЗО, Магнитский умер от болезни (в ноябре прошлого года российская Генпрокуратура также выдвинула "версию" о том, что аудитора отравил Браудер). Сам Браудер называет эти утверждения кафкианскими; он сам, адвокаты и родные покойного и многие правозащитники считают, что Сергея Магнитского содержали в невыносимых условиях, отказывали в медицинской помощи и перед смертью избили.

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Дело в отношении Prevezon американская прокуратура возбудила в 2013 году. Первоначальную доказательную базу по нему предоставил Браудер. В мае 2017 года Prevezon удалось заключить досудебное соглашение с американской прокуратурой - компания избежала судебного процесса, взяв обязательство внести 5,9 млн долларов в бюджет США.

Как говорится, в обвинительном заключении (есть у Би-би-си), 21 марта 2014 года в ходе расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов американские власти попросили содействия у российского правительства по MLAT (mutual legal assistance treaty, договор о взаимной правовой помощи). США просили предоставить различные документы, связанные с Prevezon, в том числе банковские выписки.

В августе 2014 года американцам пришел ответ от Генпрокуратуры России на 14 страницах. В нем содержались утверждения о невиновности обвиняемых. В отмывании денег и уклонении от уплаты налогов обвинили Магнитского, а также "исполнительного директора инвестиционной компании-1" - под этим обозначением в обвинительном заключении прокуратуры южного округа Нью-Йорка скрывается Браудер. Никаких документов, о которых просили американские власти, Генпрокуратура не предоставила.

В чем обвиняют Весельницкую

По версии обвинения, Весельницкая, будучи адвокатом Prevezon, тайно помогала российской прокуратуре готовить ответ властям США. У федеральной прокуратуры Нью-Йорка есть данные, что Весельницкая обменивалась элетронными письмами с неназванным в обвинительном заключении сотрудником Генпрокуратуры. Источник этих сведений американские прокуроры не раскрывают.

За обозначением "сотрудник" скрывается заместитель начальника управления Генпрокуратуры России по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев. Переписка активно шла 31 июля и 1 августа 2014 года - как раз в период, когда ведомство готовило ответ на запрос американских властей. В письмах были черновики ответа генпрокуратуры по делу Prevezon с комментариями и пометками. В копии одного из писем даже стоял отец владельца компании Петр Кацыв.

А позднее, по данным американских гособвинителей, сотрудник Генпрокуратуры попытался помочь Весельницкой создать ложное впечатление, что она не участвовала в подготовке ответа ведомства по делу Prevezon.

Он помог Весельницкой написать ходатайство в генпрокуратуру о том, чтобы ей предоставили официальную копию ответа ведомства, направленного в США. В ходатайстве Весельницкая написала, что генпрокуратура ранее отказалась предоставить ей копию этого ответа.

Подготовивший обвинительное заключение в отношении Весельницкой прокурор Южного округа (включает в себя Манхэттен) Джеффри Берман подчеркнул, что "фабрикация доказательств и предоставление суду фальшивых и вводящих в заблуждение заявлений в попытке повлиять на исход процесса подрывает судебную систему и угрожает возможности государства вершить правосудие". "Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности по защите чистоты судебного процесса", - добавил он.

Специальный уполномоченный агент Анджел Мелендес, который также готовил обвинительное заключение, заявил, что Весельницкая в США находится в розыске и ей придется отвечать за свои действия.

Весельницкая сказала CNN, что не может прокомментировать обвинения, что она только что узнала о них из новостей и что она устала от внимания СМИ.

На звонки и сообщения корреспондента Би-би-си она не ответила. Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной также не отвечал на звонки.

Кто такая Весельницкая и чем она известна

Весельницкая еще в 2016 году упоминалась в связи с расследованием другого громкого дела - о вмешательстве России в американские президентские выборы. Бюро специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство, никаких обвинений Весельницкой не предъявляло.

Именно с ней встречались Дональд Трамп-младший, зять будущего президента Джаред Кушнер и Пол Манафорт в июне 2016 года в "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке.

И Весельницкая, и Трамп-младший утверждают, что на этой встрече обсуждалась тема усыновления детей из России, но организаторы встречи говорят, что адвокат предлагала передать компромат на демократов и Хиллари Клинтон.

Как отмечает New York Times, два дела не связаны между собой, но активное общение Весельницкой с генпрокуратурой может говорить о ее тесных связях с российскими властями.

В интервью Wall Street Journal Весельницкая подтверждала, что знакома с генпрокурором Юрием Чайкой. Сама Весельницкая ранее работала в прокуратуре Московской области, под руководством зампрокурора Александра Митусова, за которого она позднее вышла замуж.