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В России закончились новогодние каникулы. В первый рабочий день 2019 года Русская служба Би-би-си напоминает о событиях, которые произошли в России и в других странах во время длинных праздников.

Взрыв в Магнитогорске

Image caption В течение всего дня сотрудники МЧС продолжали доставать тела погибших из-под обломков бетона и строительной пыли и разбирать завалы, доходящие до уровня третьего этажа

Утром 31 декабря на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд 10-этажного дома. Причиной обрушения, по официальным данным, стал взрыв бытового газа.

Под завалами погибли 39 человек. За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в том числе 11-месячного ребенка, который был экстренно доставлен в Москву для лечения.

Media playback is unsupported on your device Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске произошел в ночь на 31 декабря. Есть погибшие.

Русская служба Би-би-си поговорила с жильцами обрушившегося дома.

Новый шпионский скандал

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31 декабря ФСБ сообщила, что 28 декабря в Москве "при проведении шпионской акции" был задержан гражданин США Пол Уилан. Позже выяснилось, что у него также есть британское гражданство и, возможно, паспорта Ирландии и Канады.

Уилана посещал в изоляторе "Лефортово" посол США, британское правительство также направило России запрос на консульское посещение.

О сути обвинений в адрес Уилана пока ничего неизвестно. Он себя виновным не считает.

Русская служба Би-би-си обобщила все, что известно о личности подозреваемого в шпионаже.

Китайский зонд сел на обратной стороне Луны

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Ближняя сторона Луны (слева) и обратная сторона (справа) имеют несколько значительных отличий

Утром 3 января китайский космический зонд "Чанъэ-4" с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны.

Это первая в истории посадка на обратной стороне Луны и огромный шаг в изучении и освоении космоса.

Media playback is unsupported on your device Китайский космический зонд сделал первый снимок с обратной стороны Луны.

"Чанъэ-4" оснащен оборудованием для исследований геологических параметров Луны.

В 2018 году Китай произвел 39 космических запусков - больше, чем любая другая страна. Русская служба Би-би-си рассказывала, что еще известно о китайской космической программе.

Православная церковь Украины получила автокефалию

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Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии (грамоту о независимости) православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом, формально завершился процесс создания новой церкви - пятнадцатой в семействе признанных поместных православных церквей в мире.

Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Уже 7 января митрополит Епифаний отслужил в киевском соборе Святой Софии рождественскую литургию - первую в качестве полноправного главы поместной церкви, признанной Вселенским престолом.

"Шатдаун" в США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп объявил, что решить вопрос со стеной и "шатдауном" можно за 45 минут. Пока он так и не решился

Еще 22 декабря правительство США частично прекратило работу из-за отказа сената выделить 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

4 января президент США Дональд Трамп, который обещал построить стену в ходе своей предвыборной кампании, заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы.

Трамп вел переговоры с высокопоставленными представителями Демократической партии - спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером, но договориться стороны не сумели.

В среду Трамп впервые за время своего президентства обратился к стране в прямом эфире в прайм-тайм из Овального кабинета Белого дома. Он вновь заявил о необходимости постройки стены и отказался заканчивать "шатдаун".

Беженка из Саудовской Аравии избежала депортации

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Члены моей семьи угрожали мне смертью и за самые мелкие проступки", - говорит Рахаф Мохаммед Кунун

В прошедший понедельник власти Таиланда заявили, что не будут депортировать 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Кунун, которая, по ее словам, сбежала от семьи, угрожающей ей смертью.

Ее должны были вернуть самолетом в Кувейт, где живет ее семья, но Кунун отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока.

В Таиланде она должна пересесть на рейс в Австралию, где собиралась просить убежища. Она заявила, что если ее отправят обратно, семья ее убьет, поскольку она публично отказалась от ислама.

В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.

Сегодня правительство Австралии сообщило, что ООН предоставила Кунун статус беженца. В заявлении австралийского МВД говорится, что ее запрос на получение убежища в стране будет рассматриваться в обычном порядке.