В Екатеринбурге закрыли дело против неоязычника Владимира Серги

Image caption После частичной декриминализации статьи 282 в деле Серги не нашли состава преступления

Суд в Екатеринбурге прекратил уголовное дело против лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Серги (Владимир Майнуленко). Его обвиняли в экстремизме из-за репостов в социальных сетях.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора о прекращении дела в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи, предусматривающий наказание за экстремизм, пишет в своем телеграм-канале глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Закон о частичной декриминализации 282-й статьи был подписан президентом Владимиром Путиным в конце декабря. По этому закону за первое нарушение по статье будет полагаться административное наказание - штраф, обязательные работы или арест. За повторное нарушение в течение года наступит уголовная ответственность.

Дело в отношении Владимира Серги было возбуждено в апреле 2018 года. Поводом стали два поста, размещение в социальной сети "ВКонтакте" на странице "Владимip ориевич серга". По данным издания Znak.com, речь шла о двух статьях лидера "Схорон еж Славен" Богумила II (Владимир Голяков), которого Серга называет своим учителем.

В постах фигурировали выражения "еврейское иго" и "китайское иго", а также делалось предупреждение неким "иным" народам "усмирить свое желание изжить живых, местных, в виде славян".

Следователи посчитали, что материалы опубликованы "с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности".

Сам Серга уверен, что в этих текстах Богумила нет никакого экстремизма, а следователи лишь пытаются вырвать отдельные слова из контекста.

В июле в рамках расследования уголовного дела у Серги провели обыски, в ходе них были изъяты электронные носители, литература, знаки древних рун, подвески и стяги. Сообщалось, что тогда он дал подписку о невыезде. В октябре Сергу помещали в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

О Владимире Серге и неоязычестве Русская служба Би-би-си подробно рассказывала в материале "Огнемир, Богумил и царь Путин: как живут неоязычники в России".