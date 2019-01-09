Правообладатель иллюстрации Egor Aleev/TASS

Цены на нефть с начала года выросли более чем на 11%. По данным биржи ICE, в среду днем стоимость Brent достигла 59,87 доллара за баррель. Для сравнения - в последний день прошлого года она стоила всего 53,8 доллара за баррель.

Нефть начала дорожать 28 декабря и с тех пор растет.

До этого нефть падала в течение нескольких месяцев из-за опасений инвесторов, что спрос на нефть будет низким на фоне замедления мировой экономики и торговых войн между США и Китаем.

Несмотря на рост последних дней, цены на нефть пока не отыграли прошлогоднего падения.

Почему нефть опять начала дорожать?

Основной причиной такого значительно роста стали ожидания участников рынка, что спрос и предложение на нефтяном рынке стабилизуются в результате сделки ОПЕК+, пишут аналитики банка Nordea. ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти в начале декабря.

Соглашение ОПЕК+ вступает в силу в этом году.

Кроме того, инвесторов обнадежила Саудовская Аравия. Страна ищет возможность повысить стоимость нефти Brent до 80 долларов за баррель через сокращение объема экспорта нефти до 7,1 млн баррелей в сутки, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК. Для сравнения - в декабре экспорт составлял 7,3 млн баррелей в сутки.

Еще одна причина роста цен на нефть - это переговоры между лидерами США и Китая по поводу торгового спора.

Аналитики Nordea предполагают, что на фоне этих переговоров восстанавливается спрос на рисковые активы, в том числе и на нефть.

Кроме того, цены на нефть может поддержать традиционный высокий спрос на энергоресурсы в зимний период, пишут экономисты Nordea. Однако в банке полагают, что цены на нефть вряд ли укрепятся выше 60-62 долларов за баррель в ближайшее время.

Похоже, что рынок нефти будет в 2019 году сбалансированным, говорится в докладе Morgan Stanley. Однако цены вряд ли будут выше 65 долларов за баррель на фоне сокращения доли ОПЕК и падения импорта со стороны Китая, прогнозируют в банке. Ранее в банке прогнозировали, что цены на нефть могут к концу года вырасти до 75 долларов за баррель.

В Росбанке полагают, что до этого нефть была "перепроданной", то есть недооцененной, поэтому и цены начали восстанавливаться.

Что будет с рублем?

Рубль при этом в среду дешевеет к доллару и евро. Курс доллара к 14:32 мск вырос на 19 копеек, американская валюта стоит дороже 67 рублей. Курс евро поднялся на 20 копеек до 76,75 рубля.

До этого рубль укреплялся в течение трех торговых дней. В начале этого года он показал лучшие результаты среди валют развивающихся стран после южноафриканского ранда, говорится в докладе Росбанка.

В Сбербанке КИБ полагают, что рубль в ближайшее время может еще укрепиться на 2-3% на фоне оптимизма, связанного с переговорами между США и Китаем. В отчете также говорится, что российские экспортеры, которые скупали валюту в конце того года, перестали это делать и могут в ближайшее время ее продавать. Что так же приведет к укреплению рубля.

В Nordea ожидают, что доллар в ближайшие дни будет стоить 66,5-67,5 рубля.

Однако все аналитики оговариваются, что многое будет зависеть от санкционного режима. 18 января минфин США может снять санкции с активов Олега Дерипаски, в том числе "Русала".