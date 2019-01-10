Скандал с договорными матчами в теннисе: массовые аресты в Испании

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Испанская полиция при поддержке Европола задержала десятки человек по подозрению в организации договорных матчей по теннису. Как говорится в сообщении, опубликованном полицейской службой Европейского союза, группировка, в которую входили выходцы из Армении, зарабатывала на спортивных ставках путем подкупа игроков.

В ходе масштабной спецоперации были задержаны 83 человека, включая 28 профессиональных игроков.

В договорных матчах, по версии полиции, участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. Ставки делались на международном и национальном уровнях, а члены группировки посещали матчи, чтобы убедиться, что подкупленные игроки выполняют договоренности.

Имена подозреваемых в полиции не называют, однако в сообщении Европола отмечается, что один из задержанных теннисистов участвовал в последнем Открытом чемпионате США (US Open).

160 тысяч евро, пистолет и автомобили

В день спецоперации были проведены обыски по 11 адресам, изъято 167 тысяч евро наличными, кредитные карты, пистолет, более 50 электронных устройств, пять дорогих автомобилей и документация, которую вели подозреваемые. Кроме того, заморожены 42 банковских счета.

Расследование началось в 2017 году после обращения Отдела по соблюдению этических стандартов тенниса (Tennis Integrity Unit (TIU), говорится в сообщении Европола.

TIU была создана в 2008 году по инициативе теннисных ассоциаций ITF, WTA и АТР. Тогда же был составлен антикоррупционный кодекс - основной документ для разбора дел, касающихся договорных матчей.

Кодекс запрещает спортсменам не только участвовать в договорных матчах, но также размещать коэффициенты на официальных сайтах игроков и участвовать в рекламе, призывающей ставить на теннис.

В настоящее время TIU возглавляет Найджел Уиллертон, более 30 лет работавший в полиции Лондона.

В 2016 году расследование Би-би-си и BuzzFeed показало, что игорные синдикаты в России и Италии заработали сотни тысяч фунтов стерлингов, делая ставки на теннисные матчи, которые могли быть договорными.