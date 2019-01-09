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Американские биологи выступили с сенсационным заявлением: похоже, моногамия - то есть склонность животных выбирать себе одного постоянного партнера на всю жизнь - заложена на генетическом уровне.

В животном мире моногамия встречается довольно редко: лишь немногие виды животных и птиц находят себе постоянную пару, вступают в многолетние отношения и вместе заботятся о потомстве, в то время как большинство ежегодно "создает семью" с новым партнером.

Чем обусловлен этот выбор, до сих пор оставалось загадкой - ведь даже ближайшие, практически неотличимые на первый взгляд виды в амурных делах могут вести себя совершенно по-разному.

Например, степная полевка абсолютно моногамна: эти грызуны выбирают себе пару на всю жизнь. А вот ее ближайший родич луговая полевка уже совершенно не стесняет себя в выборе партнеров. Почему?

Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые и пришли к неожиданному выводу: склонность к моногамии прописана в генах.

Хромосомный набор однолюба

Для изучения биологи взяли 10 видов позвоночных - по два родственных вида лягушек, рыб, птиц, домашних мышей и полевок, - где один вид моногамен, а второй нет. И стали изучать их ДНК.

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"Наше исследование покрывает 450 млн лет эволюции - примерно столько лет жил общий предок всех этих животных", - говорит один из авторов работы Ребекка Янг из Техасского университета.

В результате было выделено 24 потенциальных "кандидата" - это гены, отсутствующие у полигамных видов, но неизменно присутствующие в ДНК всех моногамных животных. Среди них есть и гены, отвечающие за развитие нервной системы и хорошую память.

А это значит, что предрасположенность к выбору постоянного партнера может "включаться" у разных видов на разных этапах эволюции, хотя генетический механизм при этом остается одним и тем же. Как показывает исследование, за последние 450 млн лет это происходило по меньшей мере пять раз: от полигамного общего предка - будь то рыбы, амфибии, птицы или млекопитающие - происходил новый моногамный вид.

Но что же люди? Какой набор генов у нас - моногамный или полигамный? И как это влияет на наше сексуальное поведение?

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Увы, прямого ответа на этот вопрос ученые не дают.

"Этого мы точно не знаем, - сказал в интервью журналу Science один из авторов работы Ханс Хофманн, - но мы, безусловно, можем предположить, что этот генетический шаблон должен проявляться и у людей".

Впрочем, генетики подчеркивают, что их исследование - лишь первый шаг. И склонность к моногамии наверняка не ограничивается последовательностью из 24 генов, а включает в себя и другие факторы.