Певец Дима Билан предложил ввести музыкальный надзор. Минкульт его не поддержал

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Певец Дима Билан предложил создать в России некие структуры для оценки качества музыки, чтобы не допускать вседозволенности на эстраде. Предложение вызвало споры среди чиновников и эстрадных деятелей.

"В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит - перебор", - сказал Билан журналистам во время фестиваля в Абу-Даби.

Вскоре после этого депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал Билану открытое письмо, в котором высказался против его предложения.

"Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя", - цитирует текст письма агентство "Москва".

Идею артиста не поддержали и в российском министерстве культуры. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что "предварительный отсмотр творческих произведений, с точки зрения разрешения их к публикации или к представлению публике, является формой цензуры".

"Музыкальная вакханалия"

Однако нашлись и те, кто выступил в защиту Билана. Среди них - музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который ранее предлагал ввести штрафы за использование мата в публичных местах.

"Рад, что музыканты сами обращают внимание на то, что сегодня происходит вакханалия. Музыкой занимаются люди, которые к ней не имеют вообще никакого отношения", - заявил Пригожин.

Поддержал предложение певца и депутат Госдумы от "Единой России" Николай Земцов.

"Я всесторонне поддерживаю его инициативу, готов включиться в эту работу на уровне парламента, если он хочет что-нибудь запретить из того, что воспроизводят его коллеги, давайте, мы ему в этом поможем", - цитирует Земцова телеканал "Царьград".

В начале декабря с предложением вернуть художественные советы и цензуру в российской культуре выступил артист Михаил Боярский.

"Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника. Если они соответствуют христианской морали и общечеловеческим достоинствам, то, конечно, это было бы великолепно. Таких людей у нас много, от научных деятелей до театроведов и артистов", - сказал Боярский агентству РИА Новости.

В конце прошлого года на цензуру со стороны властей жаловались некоторые российские рэп-исполнители. Это произошло на фоне массовых отмен концертов рэперов и других молодых исполнителей по всей России.