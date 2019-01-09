Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета СССР

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Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своем "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - говорится в сообщении губернатора.

Дочь политика Елена Лукьянова подтвердила его смерть в интервью РБК.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Анатолий Лукьянов начал карьеру в органах власти СССР в середине 1950-х годов. С 1961 года он работал в аппарате президиума Верховного совета, в 1984 году был избран депутатом Верховного совета.

В марте 1990 года Михаил Горбачев стал президентом СССР, и Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.

В августе 1991 года Лукьянов примкнул к членам ГКЧП, а после подавления путча был арестован по обвинению в попытке захвата власти в стране. Позднее он утверждал, что не входил в состав ГКЧП и не считал введение в СССР чрезвычайного положения оправданным.

Несколько месяцев политик провел в заключении, затем был освобожден под подписку о невыезде.

В 1994 году Лукьянов был амнистирован вместе с другими участниками ГКЧП, уголовное дело в отношении него было прекращено.

С 1993 по 2003 году Анатолий Лукьянов работал депутатом Госдумы от КПРФ.

Помимо политической деятельности Лукьянов занимался поэзией, был членом Союза писателей Россиии и издал несколько поэтических сборников под псевдонимом Анатолий Осенев.