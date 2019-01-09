Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета СССР
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своем "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - говорится в сообщении губернатора.
Дочь политика Елена Лукьянова подтвердила его смерть в интервью РБК.
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Анатолий Лукьянов начал карьеру в органах власти СССР в середине 1950-х годов. С 1961 года он работал в аппарате президиума Верховного совета, в 1984 году был избран депутатом Верховного совета.
В марте 1990 года Михаил Горбачев стал президентом СССР, и Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.
В августе 1991 года Лукьянов примкнул к членам ГКЧП, а после подавления путча был арестован по обвинению в попытке захвата власти в стране. Позднее он утверждал, что не входил в состав ГКЧП и не считал введение в СССР чрезвычайного положения оправданным.
Несколько месяцев политик провел в заключении, затем был освобожден под подписку о невыезде.
В 1994 году Лукьянов был амнистирован вместе с другими участниками ГКЧП, уголовное дело в отношении него было прекращено.
С 1993 по 2003 году Анатолий Лукьянов работал депутатом Госдумы от КПРФ.
Помимо политической деятельности Лукьянов занимался поэзией, был членом Союза писателей Россиии и издал несколько поэтических сборников под псевдонимом Анатолий Осенев.